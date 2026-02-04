ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн

Рада ЄС погодила позицію щодо правової рамки для надання Україні фінансової підтримки у 90 мільярдів євро із підтримкою бюджетом ЄС, без участі Чехії, Угорщини та Словаччини, окресливши межі для військових та оборонних закупівель у межах кредиту у третіх країн, повідомили у євроінституції у середу, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) узгодила свою позицію щодо правової рамки для реалізації угоди Євроради про надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Рада (ЄС) зараз прагне швидко досягти угоди з Європарламентом, щоб дозволити виплату першого платежу на початку другого кварталу цього року - повідомили у євроінституції.

Кредит підтримки України (Ukraine Support Loan), як вказано, буде спеціально спрямований на підтримку загального бюджету та оборонних потреб України.

Як також погодилася Єврорада, позика буде фінансуватися за рахунок запозичень ЄС на ринках капіталу та буде забезпечена бюджетом ЄС. Позики стануть підлягаючими погашенню лише після того, як росія сплатить Україні воєнні репарації. Крім того, фінансування допоможе зміцнити європейську та українську оборонні промисловості, зазначили у Раді ЄС.

"Сьогоднішнє рішення було ухвалено в рамках процедури посиленої співпраці за участю 24 держав-членів", - вказали у євроінституції.

Інструменти фінансування

Згідно з запропонованою рамковою програмою, ЄС надасть Україні фінансування двома способами:

30 мільярдів євро буде надано як макроекономічна підтримка Україні, спрямована через макрофінансову допомогу (MFA) або реалізована через Ukraine Facility, спеціалізований інструмент ЄС для надання Україні стабільної та передбачуваної фінансової підтримки;

60 мільярдів євро буде використано для підтримки можливостей України інвестувати в оборонно-промислові потужності та закуповувати військове обладнання. Фінансування, як зазначається, "надасть Україні вирішальний та своєчасний доступ до оборонної продукції як від української, так і від оборонної промисловості ЄС".

"Фінансова та економічна допомога, доступна за кредитом, буде доступна відповідно до фінансових потреб України, визначених стратегією фінансування, яку буде підготовлено самою Україною. Рада (ЄС) повинна буде схвалити цю стратегію після оцінки Єврокомісії, - вказали у Раді ЄС. - У всіх випадках фінансування буде пов'язане з дотриманням суворих умов з боку України, таких як дотримання верховенства права, включаючи боротьбу з корупцією".

Військові та оборонні закупівлі

Продукцію оборонного призначення має в принципі закуповуватися лише у компаній ЄС, України або країн ЄЕЗ-ЄАВТ. Якщо військові потреби України вимагатимуть термінової поставки оборонної продукції, якої немає в ЄС, Україні або країні ЄЕЗ-ЄАВТ, застосовуватиметься низка визначених виключень - наголосили у Раді ЄС.

Окрім того, мандат Ради ЄС передбачає, що треті країни, крім України або членів ЄЕЗ-ЄАВТ, можуть бути безпосередньо приєднані до кредиту підтримки України (Ukraine Support Loan) щодо конкретної оборонної продукції - вказано у повідомленні.

У цьому стосунку, як повідомляється, мандат розрізняє дві категорії третіх країн:

країни, які уклали двосторонню угоду з ЄС відповідно до регламенту SAFE – фінансового інструменту ЄС, який допомагає державам-членам інвестувати в оборону. Асоціація повинна бути викладена в делегованому акті для кожної такої третьої країни, а також детально описана продукція, яку можна закуповувати у промисловості цієї країни;

країни, які уклали партнерство з ЄС у сфері безпеки та оборони, зобов'язалися забезпечити справедливий та пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями, та які надають значну фінансову та військову підтримку Україні. Асоціація має бути викладена у імплементаційному акті Ради ЄС, який також детально описуватиме продукти, які можна буде закуповувати у промисловості цієї країни.

Витрати на обслуговування боргу

"Для забезпечення найвигідніших умов позики та управління стійкістю боргу України планується покриття відсоткових витрат за кредитом з бюджету ЄС. Це не вплине на бюджетні внески Чехії, Угорщини та Словаччини, які вирішили не брати участі у посиленій співпраці", - вказали у Раді ЄС.

Наступні кроки

"Рада ЄС тепер прагнутиме якнайшвидшого узгодження з Європарламентом остаточних юридичних текстів регламенту про імплементацію кредиту підтримки та регламенту про внесення змін щодо Ukraine Facility", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, очікується також, що "Рада ЄС тепер зробить запит на, шляхом письмової процедури, згоду Європарламенту на внесення змін до чинного регламенту про MFF (багаторічний бюджет ЄС - ред.), щоб гарантувати фінансову допомогу в межах бюджету ЄС".

Після завершення всіх кроків Єврокомісія, як зазначається, "зможе виплатити перший платіж на початку другого кварталу цього року".

Доповнення

Як повідомлялося, пропозиція передбачає надання Україні кредиту підтримки ЄС у 90 мільярдів євро, який фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься так званим "резервом" бюджету ЄС. Цей новий інструмент, якщо його буде ухвалено, надаватиме військову допомогу та загальну бюджетну підтримку Україні, а також підтримуватиме оборонну промисловість України та її інтеграцію в Європейську оборонно-промислову базу (European Defence Industrial Base).

Країни ЄС узгодили фінансову допомогу для України на саміті в грудні. Як очікується, дві третини фінансування будуть спрямовані на військові витрати, а не на звичайну бюджетну підтримку.