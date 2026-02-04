Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ

Посли країн ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України, узгоджений лідерами блоку на саміті у грудні, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Посли ЄС досягли угоди щодо 90-мільярдного кредиту Україні - повідомив редактор "Радіо Свобода" Йозвяк.

З його слів, "Європарламент, ймовірно, проголосує наступного тижня".

Доповнення

Як повідомлялося, пропозиція передбачає надання Україні кредиту підтримки ЄС у 90 мільярдів євро, який фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься так званим "резервом" бюджету ЄС. Цей новий інструмент, якщо його буде ухвалено, надаватиме військову допомогу та загальну бюджетну підтримку Україні, а також підтримуватиме оборонну промисловість України та її інтеграцію в Європейську оборонно-промислову базу (European Defence Industrial Base).

Країни ЄС узгодили фінансову допомогу для України на саміті в грудні. Як очікується, дві третини фінансування будуть спрямовані на військові витрати, а не на звичайну бюджетну підтримку.

Як повідомляє Politico, рішення затримувалося через позицію Парижа. Франція, як вказав один із дипломатів, була "дуже вперта і завзята у просуванні свого варіанту". Видання зазначило, що "переговори були близькими до завершення минулого тижня, перш ніж Франція зажадала внесків від третіх країн, зокрема від Великої Британії, стверджуючи, що члени ЄС не повинні єдині нести витрати на виплату відсотків".

ЄС розглядає заборону на російську мідь та платину в новому пакеті санкцій - Bloomberg

Видання також вказало, що "20-й пакет санкцій ЄС проти росії також затримується". Три дипломати повідомили, утім, повідомили, що Єврокомісія може оголосити про заходи будь-якого дня. "Однак визначення "будь-якого дня" суб'єктивне. Два дипломати чекали на оголошення у вівторок увечері (чого, очевидно, не сталося), а інший припустив, що це може статися в п'ятницю", пише видання. Представник Єврокомісії повідомив виданню, що оголошення навряд чи збігатиметься з сьогоднішнім семінаром Єврокомісії у Левені - хоча все може статися.

Очікується, що нові заходи будуть застосовані до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії до України 24 лютого. "Натяк на терміни остаточного затвердження: міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у Брюсселі напередодні", - вказує видання.