Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ

ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
15:39 • 788 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
15:02 • 2290 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
10:29 • 14396 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 22791 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 18289 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 21560 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 35348 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50564 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 40157 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
Популярнi новини
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 22673 перегляди
Британський прем'єр Стармер - Трампу: "Удари рф по енергетиці України є особливо жорстокими і підлими"4 лютого, 07:13 • 5636 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 40796 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 20619 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 12359 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 20632 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 56213 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 57504 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 96470 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 104761 перегляди
Ченнінг Татум переніс операцію на плечі та показався в лікарняній палатіPhotoVideo15:33 • 422 перегляди
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 2420 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 26007 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 25672 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 28286 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4674 перегляди

Посли ЄС досягли угоди щодо кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Європарламент, ймовірно, проголосує наступного тижня.

Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ

Посли країн ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України, узгоджений лідерами блоку на саміті у грудні, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.

Посли ЄС досягли угоди щодо 90-мільярдного кредиту Україні

- повідомив редактор "Радіо Свобода" Йозвяк.

З його слів, "Європарламент, ймовірно, проголосує наступного тижня".

Доповнення

Як повідомлялося, пропозиція передбачає надання Україні кредиту підтримки ЄС у 90 мільярдів євро, який фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься так званим "резервом" бюджету ЄС. Цей новий інструмент, якщо його буде ухвалено, надаватиме військову допомогу та загальну бюджетну підтримку Україні, а також підтримуватиме оборонну промисловість України та її інтеграцію в Європейську оборонно-промислову базу (European Defence Industrial Base).

Країни ЄС узгодили фінансову допомогу для України на саміті в грудні. Як очікується, дві третини фінансування будуть спрямовані на військові витрати, а не на звичайну бюджетну підтримку.

Як повідомляє Politico, рішення затримувалося через позицію Парижа. Франція, як вказав один із дипломатів, була "дуже вперта і завзята у просуванні свого варіанту". Видання зазначило, що "переговори були близькими до завершення минулого тижня, перш ніж Франція зажадала внесків від третіх країн, зокрема від Великої Британії, стверджуючи, що члени ЄС не повинні єдині нести витрати на виплату відсотків".

ЄС розглядає заборону на російську мідь та платину в новому пакеті санкцій - Bloomberg02.02.26, 17:16 • 3874 перегляди

Видання також вказало, що "20-й пакет санкцій ЄС проти росії також затримується". Три дипломати повідомили, утім, повідомили, що Єврокомісія може оголосити про заходи будь-якого дня. "Однак визначення "будь-якого дня" суб'єктивне. Два дипломати чекали на оголошення у вівторок увечері (чого, очевидно, не сталося), а інший припустив, що це може статися в п'ятницю", пише видання. Представник Єврокомісії повідомив виданню, що оголошення навряд чи збігатиметься з сьогоднішнім семінаром Єврокомісії у Левені - хоча все може статися.

Очікується, що нові заходи будуть застосовані до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії до України 24 лютого. "Натяк на терміни остаточного затвердження: міністри закордонних справ ЄС зустрінуться у Брюсселі напередодні", - вказує видання.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейський парламент
Європейська комісія
Європейський Союз
Брюссель
Франція
Велика Британія
Україна