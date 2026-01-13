Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico

$43.260.18
Ексклюзив
14:15 • 572 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 1108 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 9192 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 13270 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 18110 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 29761 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 46880 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 35472 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 33766 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 57071 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Удар по передмістю Харкова: кількість загиблих зросла до 4 людей13 січня, 04:49 • 5134 перегляди
Трамп схиляється до ударів по Ірану, але поки що залишає дипломатичні можливості відкритими - Axios13 січня, 05:14 • 8564 перегляди
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 6812 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 15772 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 15345 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 9192 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 15462 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 57071 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 51702 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 57513 перегляди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Київська область
Донецька область
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 43009 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 37639 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 42880 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 44686 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 100815 перегляди
Техніка
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Шахед-136

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Німеччина та Нідерланди прагнуть, щоб Україна могла купувати американську зброю за кредит ЄС у 90 мільярдів євро. Франція наполягає на преференційному режимі для військових компаній ЄС.

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico

Німеччина та Нідерланди мають розбіжності з Францією у прагненні забезпечити, щоб Україна могла купувати американську зброю, використовуючи кредит ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Країни ЄС узгодили фінансову допомогу для України на саміті в грудні, але столицям все одно доведеться узгодити офіційні умови цього фінансування після пропозиції Єврокомісії в середу.

"Це створює напружені переговори з Парижем, який очолює наступ в ар'єргарді, щоб запобігти надходженню грошей до Вашингтона на тлі зростаючого розколу в трансатлантичному альянсі", - ідеться у публікації.

Президент Франції Еммануель Макрон, як повідомляється, прагне надати преференційний режим військовим компаніям ЄС для зміцнення оборонної промисловості блоку, навіть якщо це означає, що Україна не зможе негайно купити те, що їй потрібно, щоб стримувати російські війська.

Більшість країн, на чолі з урядами в Берліні та Гаазі, відповідають, що Київ повинен мати більше свободи у тому, як він витрачає фінансовий пакет ЄС для фінансування своєї оборони, згідно з позиційними документами, з якими ознайомилося видання.

Ці тертя досягають апогею після багаторічних дебатів щодо того, чи включати Вашингтон до програм закупівель оборонного обладнання ЄС. Розбіжності лише загострилися після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала військовим захопленням Гренландії.

Критики заперечують, що прагнення Франції запровадити суворий пункт "Купуй європейське" зв'яже руки України та обмежить її здатність захищатися від росії.

"Україні також терміново потрібне обладнання, вироблене третіми країнами, зокрема, системи ППО та перехоплювачі американського виробництва, боєприпаси та запасні частини для F-16, а також спроможності для діпстрайку", - написав уряд Нідерландів у листі до інших країн ЄС, з яким ознайомилося видання.

Хоча більшість країн, включаючи Німеччину та Нідерланди, підтримують загальний пункт "Купуй європейське", лише Греція та Кіпр - який нині займає нейтральну позицію, оскільки головує на переговорах у межах свого ротаційного головування у Раді ЄС - підтримують прагнення Франції обмежити схему фірмами ЄС, за словами кількох дипломатів, обізнаних з переговорами.

Лідери ЄС минулого місяця домовилися випустити 90 мільярдів євро спільного боргу для підтримки України після того, як Бельгія та інші зірвали окремий план мобілізації заморожених державних активів росії.

За словами двох дипломатів ЄС, ознайомлених з обговореннями, понад дві третини фінансування Єврокомісії, як очікується, будуть спрямовані на військові витрати, а не на звичайну бюджетну підтримку.

Залишилося лише трохи до офіційного оприлюднення Єврокомісією плану, і столиці ЄС намагаються вплинути на його найчутливіші елементи, пише видання.

Німеччина розійшлася з Францією, запропонувавши відкрити закупівлі для оборонних фірм з країн, що не входять до ЄС.

"Німеччина не підтримує пропозиції щодо обмеження закупівель певними товарами з третіх країн і стурбована тим, що це накладе надмірні обмеження на Україну для самозахисту", - написав уряд Берліна в листі, надісланому до столиць ЄС у понеділок.

Нідерланди запропонували виділити щонайменше 15 мільярдів євро для України на купівлю іноземної зброї, яка зараз недоступна в Європі.

"Оборонній промисловості ЄС наразі не в змозі виробляти еквівалентні системи або робити це у встановлені терміни", - написав уряд Нідерландів у своєму листі.

Французький контраргумент полягає в тому, що Брюссель повинен прагнути отримати максимальну віддачу від фінансування України.

Критики кажуть, що посилення оборони України від росії має бути пріоритетним над будь-якою іншою метою.

"Це дуже засмучує. Ми втрачаємо фокус на нашій меті, а наша мета - не вести бізнес", - сказав третій дипломат ЄС.

Ще один дипломат сказав, що потенційне вето Франції можна легко подолати, оскільки пропозицію можна узгодити простою більшістю країн-членів.

Ще одним суперечливим моментом стало те, що уряд Німеччини, відкидаючи преференції ЄС, яких прагнула Франція, все ж запропонував надати преференційний режим фірмам з країн, які надали Україні найбільшу фінансову підтримку. Це було б на руку Берліну, який є одним з найбільших донорів країни, пише видання.

"Німеччина просить, щоб логіка винагородження за сильну двосторонню підтримку (як спочатку пропонувала Єврокомісія для третіх країн) застосовувалася також до держав-членів", - написав Берлін у листі.

Дипломати розглядають це як обхідний шлях для стимулювання німецьких фірм та стимулювання інших країн до збільшення фінансування країни, що постраждала від війни, пише видання.

Зеленський та Трамп можуть зустрітися наступного тижня в Давосі - ЗМІ13.01.26, 14:54 • 1442 перегляди

Юлія Шрамко

Санкції
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Дипломатка
Ґренландія
Європейська комісія
Гаага
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Бельгія
Греція
Німеччина
Нідерланди
Україна
Кіпр
F-16 Fighting Falcon
Берлін