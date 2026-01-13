Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico

Німеччина та Нідерланди мають розбіжності з Францією у прагненні забезпечити, щоб Україна могла купувати американську зброю, використовуючи кредит ЄС для України обсягом 90 мільярдів євро, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Країни ЄС узгодили фінансову допомогу для України на саміті в грудні, але столицям все одно доведеться узгодити офіційні умови цього фінансування після пропозиції Єврокомісії в середу.

"Це створює напружені переговори з Парижем, який очолює наступ в ар'єргарді, щоб запобігти надходженню грошей до Вашингтона на тлі зростаючого розколу в трансатлантичному альянсі", - ідеться у публікації.

Президент Франції Еммануель Макрон, як повідомляється, прагне надати преференційний режим військовим компаніям ЄС для зміцнення оборонної промисловості блоку, навіть якщо це означає, що Україна не зможе негайно купити те, що їй потрібно, щоб стримувати російські війська.

Більшість країн, на чолі з урядами в Берліні та Гаазі, відповідають, що Київ повинен мати більше свободи у тому, як він витрачає фінансовий пакет ЄС для фінансування своєї оборони, згідно з позиційними документами, з якими ознайомилося видання.

Ці тертя досягають апогею після багаторічних дебатів щодо того, чи включати Вашингтон до програм закупівель оборонного обладнання ЄС. Розбіжності лише загострилися після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа погрожувала військовим захопленням Гренландії.

Критики заперечують, що прагнення Франції запровадити суворий пункт "Купуй європейське" зв'яже руки України та обмежить її здатність захищатися від росії.

"Україні також терміново потрібне обладнання, вироблене третіми країнами, зокрема, системи ППО та перехоплювачі американського виробництва, боєприпаси та запасні частини для F-16, а також спроможності для діпстрайку", - написав уряд Нідерландів у листі до інших країн ЄС, з яким ознайомилося видання.

Хоча більшість країн, включаючи Німеччину та Нідерланди, підтримують загальний пункт "Купуй європейське", лише Греція та Кіпр - який нині займає нейтральну позицію, оскільки головує на переговорах у межах свого ротаційного головування у Раді ЄС - підтримують прагнення Франції обмежити схему фірмами ЄС, за словами кількох дипломатів, обізнаних з переговорами.

Лідери ЄС минулого місяця домовилися випустити 90 мільярдів євро спільного боргу для підтримки України після того, як Бельгія та інші зірвали окремий план мобілізації заморожених державних активів росії.

За словами двох дипломатів ЄС, ознайомлених з обговореннями, понад дві третини фінансування Єврокомісії, як очікується, будуть спрямовані на військові витрати, а не на звичайну бюджетну підтримку.

Залишилося лише трохи до офіційного оприлюднення Єврокомісією плану, і столиці ЄС намагаються вплинути на його найчутливіші елементи, пише видання.

Німеччина розійшлася з Францією, запропонувавши відкрити закупівлі для оборонних фірм з країн, що не входять до ЄС.

"Німеччина не підтримує пропозиції щодо обмеження закупівель певними товарами з третіх країн і стурбована тим, що це накладе надмірні обмеження на Україну для самозахисту", - написав уряд Берліна в листі, надісланому до столиць ЄС у понеділок.

Нідерланди запропонували виділити щонайменше 15 мільярдів євро для України на купівлю іноземної зброї, яка зараз недоступна в Європі.

"Оборонній промисловості ЄС наразі не в змозі виробляти еквівалентні системи або робити це у встановлені терміни", - написав уряд Нідерландів у своєму листі.

Французький контраргумент полягає в тому, що Брюссель повинен прагнути отримати максимальну віддачу від фінансування України.

Критики кажуть, що посилення оборони України від росії має бути пріоритетним над будь-якою іншою метою.

"Це дуже засмучує. Ми втрачаємо фокус на нашій меті, а наша мета - не вести бізнес", - сказав третій дипломат ЄС.

Ще один дипломат сказав, що потенційне вето Франції можна легко подолати, оскільки пропозицію можна узгодити простою більшістю країн-членів.

Ще одним суперечливим моментом стало те, що уряд Німеччини, відкидаючи преференції ЄС, яких прагнула Франція, все ж запропонував надати преференційний режим фірмам з країн, які надали Україні найбільшу фінансову підтримку. Це було б на руку Берліну, який є одним з найбільших донорів країни, пише видання.

"Німеччина просить, щоб логіка винагородження за сильну двосторонню підтримку (як спочатку пропонувала Єврокомісія для третіх країн) застосовувалася також до держав-членів", - написав Берлін у листі.

Дипломати розглядають це як обхідний шлях для стимулювання німецьких фірм та стимулювання інших країн до збільшення фінансування країни, що постраждала від війни, пише видання.

