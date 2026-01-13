Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины - Politico

$43.260.18
Эксклюзив
14:15 • 562 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 1094 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 9170 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 13260 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 18099 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 29757 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 46876 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 35469 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 33764 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 57063 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
12:46 • 9180 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto10:02 • 15451 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 57066 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 51698 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 57509 просмотра
Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины - Politico

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Германия и Нидерланды добиваются, чтобы Украина могла покупать американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Франция настаивает на преференциальном режиме для военных компаний ЕС.

Германия и Франция расходятся во мнениях по поводу закупки американского оружия за счет кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины - Politico

Германия и Нидерланды расходятся с Францией в стремлении обеспечить Украине возможность покупать американское оружие, используя кредит ЕС для Украины объемом 90 миллиардов евро, сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

Страны ЕС согласовали финансовую помощь для Украины на саммите в декабре, но столицам все равно придется согласовать официальные условия этого финансирования после предложения Еврокомиссии в среду.

"Это создает напряженные переговоры с Парижем, который возглавляет наступление в арьергарде, чтобы предотвратить поступление денег в Вашингтон на фоне растущего раскола в трансатлантическом альянсе", - говорится в публикации.

Президент Франции Эммануэль Макрон, как сообщается, стремится предоставить преференциальный режим военным компаниям ЕС для укрепления оборонной промышленности блока, даже если это означает, что Украина не сможет немедленно купить то, что ей нужно, чтобы сдерживать российские войска.

Большинство стран, во главе с правительствами в Берлине и Гааге, отвечают, что Киев должен иметь больше свободы в том, как он тратит финансовый пакет ЕС для финансирования своей обороны, согласно позиционным документам, с которыми ознакомилось издание.

Эти трения достигают апогея после многолетних дебатов относительно того, включать ли Вашингтон в программы закупок оборонного оборудования ЕС. Разногласия лишь обострились после того, как администрация президента США Дональда Трампа угрожала военным захватом Гренландии.

Критики возражают, что стремление Франции ввести строгий пункт "Покупай европейское" свяжет руки Украины и ограничит ее способность защищаться от России.

"Украине также срочно нужно оборудование, произведенное третьими странами, в частности, системы ПВО и перехватчики американского производства, боеприпасы и запасные части для F-16, а также возможности для дипстрайка", - написало правительство Нидерландов в письме к другим странам ЕС, с которым ознакомилось издание.

Хотя большинство стран, включая Германию и Нидерланды, поддерживают общий пункт "Покупай европейское", только Греция и Кипр - который сейчас занимает нейтральную позицию, поскольку председательствует на переговорах в рамках своего ротационного председательства в Совете ЕС - поддерживают стремление Франции ограничить схему фирмами ЕС, по словам нескольких дипломатов, знакомых с переговорами.

Лидеры ЕС в прошлом месяце договорились выпустить 90 миллиардов евро общего долга для поддержки Украины после того, как Бельгия и другие сорвали отдельный план мобилизации замороженных государственных активов России.

По словам двух дипломатов ЕС, ознакомленных с обсуждениями, более двух третей финансирования Еврокомиссии, как ожидается, будут направлены на военные расходы, а не на обычную бюджетную поддержку.

Осталось лишь немного до официального обнародования Еврокомиссией плана, и столицы ЕС пытаются повлиять на его самые чувствительные элементы, пишет издание.

Германия разошлась с Францией, предложив открыть закупки для оборонных фирм из стран, не входящих в ЕС.

"Германия не поддерживает предложения по ограничению закупок определенными товарами из третьих стран и обеспокоена тем, что это наложит чрезмерные ограничения на Украину для самозащиты", - написало правительство Берлина в письме, направленном в столицы ЕС в понедельник.

Нидерланды предложили выделить по меньшей мере 15 миллиардов евро для Украины на покупку иностранного оружия, которое сейчас недоступно в Европе.

"Оборонная промышленность ЕС в настоящее время не в состоянии производить эквивалентные системы или делать это в установленные сроки", - написало правительство Нидерландов в своем письме.

Французский контраргумент состоит в том, что Брюссель должен стремиться получить максимальную отдачу от финансирования Украины.

Критики говорят, что усиление обороны Украины от России должно быть приоритетным над любой другой целью.

"Это очень расстраивает. Мы теряем фокус на нашей цели, а наша цель - не вести бизнес", - сказал третий дипломат ЕС.

Еще один дипломат сказал, что потенциальное вето Франции можно легко преодолеть, поскольку предложение можно согласовать простым большинством стран-членов.

Еще одним спорным моментом стало то, что правительство Германии, отвергая преференции ЕС, которых добивалась Франция, все же предложило предоставить преференциальный режим фирмам из стран, которые оказали Украине наибольшую финансовую поддержку. Это было бы на руку Берлину, который является одним из крупнейших доноров страны, пишет издание.

"Германия просит, чтобы логика вознаграждения за сильную двустороннюю поддержку (как изначально предлагала Еврокомиссия для третьих стран) применялась также к государствам-членам", - написал Берлин в письме.

Дипломаты рассматривают это как обходной путь для стимулирования немецких фирм и стимулирования других стран к увеличению финансирования страны, пострадавшей от войны, пишет издание.

Зеленский и Трамп могут встретиться на следующей неделе в Давосе - СМИ13.01.26, 14:54 • 1440 просмотров

Юлия Шрамко

