Графики отключений электроэнергии
публикации
Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ

Киев • УНН

 • 4352 просмотра

Послы ЕС достигли соглашения по кредиту Украине на 90 миллиардов евро. Европарламент, вероятно, проголосует на следующей неделе.

Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ

Послы стран ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины, согласованный лидерами блока на саммите в декабре, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Послы ЕС достигли соглашения по 90-миллиардному кредиту Украине

- сообщил редактор "Радио Свобода" Йозвяк.

По его словам, "Европарламент, вероятно, проголосует на следующей неделе".

Дополнение

Как сообщалось, предложение предусматривает предоставление Украине кредита поддержки ЕС в 90 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала и гарантироваться так называемым "резервом" бюджета ЕС. Этот новый инструмент, если он будет принят, будет оказывать военную помощь и общую бюджетную поддержку Украине, а также поддерживать оборонную промышленность Украины и ее интеграцию в Европейскую оборонно-промышленную базу (European Defence Industrial Base).

Страны ЕС согласовали финансовую помощь для Украины на саммите в декабре. Как ожидается, две трети финансирования будут направлены на военные расходы, а не на обычную бюджетную поддержку.

Как сообщает Politico, решение задерживалось из-за позиции Парижа. Франция, как указал один из дипломатов, была "очень упряма и упорна в продвижении своего варианта". Издание отметило, что "переговоры были близки к завершению на прошлой неделе, прежде чем Франция потребовала взносов от третьих стран, в частности от Великобритании, утверждая, что члены ЕС не должны единственные нести расходы на выплату процентов".

ЕС рассматривает запрет на российскую медь и платину в новом пакете санкций - Bloomberg02.02.26, 17:16 • 3874 просмотра

Издание также указало, что "20-й пакет санкций ЕС против hоссии также задерживается". Три дипломата сообщили, впрочем, сообщили, что Еврокомиссия может объявить о мерах в любой день. "Однако определение "любого дня" субъективно. Два дипломата ждали объявления во вторник вечером (чего, очевидно, не произошло), а другой предположил, что это может произойти в пятницу", пишет издание. Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что объявление вряд ли совпадет с сегодняшним семинаром Еврокомиссии в Левене - хотя все может произойти.

Ожидается, что новые меры будут применены к четвертой годовщине полномасштабного вторжения hоссии в Украину 24 февраля. "Намек на сроки окончательного утверждения: министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе накануне", - указывает издание.

Юлия Шрамко

