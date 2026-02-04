Послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины - СМИ
Киев • УНН
Послы ЕС достигли соглашения по кредиту Украине на 90 миллиардов евро. Европарламент, вероятно, проголосует на следующей неделе.
Послы стран ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины, согласованный лидерами блока на саммите в декабре, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Послы ЕС достигли соглашения по 90-миллиардному кредиту Украине
По его словам, "Европарламент, вероятно, проголосует на следующей неделе".
Дополнение
Как сообщалось, предложение предусматривает предоставление Украине кредита поддержки ЕС в 90 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет совместных заимствований ЕС на рынках капитала и гарантироваться так называемым "резервом" бюджета ЕС. Этот новый инструмент, если он будет принят, будет оказывать военную помощь и общую бюджетную поддержку Украине, а также поддерживать оборонную промышленность Украины и ее интеграцию в Европейскую оборонно-промышленную базу (European Defence Industrial Base).
Страны ЕС согласовали финансовую помощь для Украины на саммите в декабре. Как ожидается, две трети финансирования будут направлены на военные расходы, а не на обычную бюджетную поддержку.
Как сообщает Politico, решение задерживалось из-за позиции Парижа. Франция, как указал один из дипломатов, была "очень упряма и упорна в продвижении своего варианта". Издание отметило, что "переговоры были близки к завершению на прошлой неделе, прежде чем Франция потребовала взносов от третьих стран, в частности от Великобритании, утверждая, что члены ЕС не должны единственные нести расходы на выплату процентов".
Издание также указало, что "20-й пакет санкций ЕС против hоссии также задерживается". Три дипломата сообщили, впрочем, сообщили, что Еврокомиссия может объявить о мерах в любой день. "Однако определение "любого дня" субъективно. Два дипломата ждали объявления во вторник вечером (чего, очевидно, не произошло), а другой предположил, что это может произойти в пятницу", пишет издание. Представитель Еврокомиссии сообщил изданию, что объявление вряд ли совпадет с сегодняшним семинаром Еврокомиссии в Левене - хотя все может произойти.
Ожидается, что новые меры будут применены к четвертой годовщине полномасштабного вторжения hоссии в Украину 24 февраля. "Намек на сроки окончательного утверждения: министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе накануне", - указывает издание.