15:45 • 6874 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 10738 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 19546 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
11:08 • 15931 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 23718 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 22877 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 23050 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21259 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17759 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37579 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Європарламент прискорює розгляд кредиту Україні на 90 мільярдів євро

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Депутати Європарламенту проголосують за надання Україні кредиту підтримки обсягом 90 мільярдів євро на наступному пленарному засіданні. Цей інструмент надаватиме військову та бюджетну підтримку, а також підтримуватиме оборонну промисловість України.

Європарламент прискорює розгляд кредиту Україні на 90 мільярдів євро

Депутати Європарламенту після рішення застосувати так звану "процедуру терміновості" проголосують за пропозицію щодо надання Україні кредиту підтримки обсягом 90 мільярдів євро на наступному пленарному засіданні, повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Деталі

У вівторок Європарламент підняттям рук підтримав прохання прискорити законодавчі процеси щодо фінансового пакету ЄС для підтримки України. Пропозиція передбачає надання Україні кредиту підтримки ЄС у 90 мільярдів євро, який фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься так званим "резервом" бюджету ЄС. Цей новий інструмент, якщо його буде ухвалено, надаватиме військову допомогу та загальну бюджетну підтримку уряду в Києві, а також підтримуватиме оборонну промисловість України та її інтеграцію в Європейську оборонно-промислову базу (European Defence Industrial Base).

Паралельно депутати Європарламенту також вирішили прискорити роботу над супровідною пропозицією щодо внесення змін до механізму Ukraine Facility та над рішенням Ради ЄС застосувати процедуру "посиленої співпраці", щоб дозволити 24 державам-членам (за винятком Чехії, Угорщини та Словаччини) надати Україні вищезгаданий кредит.

"Остання пропозиція буде винесена на остаточне голосування депутатами Європарламенту в середу, 21 січня", - ідеться у повідомленні.

Після початку роботи Європарламенту, як зазначається, кредит має бути узгоджений між депутатами Європарламенту та Радою ЄС в межах звичайної законодавчої процедури.

Німеччина і Франція розходяться щодо закупівлі американської зброї за рахунок €90 млрд кредиту ЄС для України - Politico13.01.26, 16:32 • 8681 перегляд

Юлія Шрамко

