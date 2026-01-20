Європарламент прискорює розгляд кредиту Україні на 90 мільярдів євро

Депутати Європарламенту після рішення застосувати так звану "процедуру терміновості" проголосують за пропозицію щодо надання Україні кредиту підтримки обсягом 90 мільярдів євро на наступному пленарному засіданні, повідомили у євроінституції у вівторок, пише УНН.

Деталі

У вівторок Європарламент підняттям рук підтримав прохання прискорити законодавчі процеси щодо фінансового пакету ЄС для підтримки України. Пропозиція передбачає надання Україні кредиту підтримки ЄС у 90 мільярдів євро, який фінансуватиметься за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу та гарантуватиметься так званим "резервом" бюджету ЄС. Цей новий інструмент, якщо його буде ухвалено, надаватиме військову допомогу та загальну бюджетну підтримку уряду в Києві, а також підтримуватиме оборонну промисловість України та її інтеграцію в Європейську оборонно-промислову базу (European Defence Industrial Base).

Паралельно депутати Європарламенту також вирішили прискорити роботу над супровідною пропозицією щодо внесення змін до механізму Ukraine Facility та над рішенням Ради ЄС застосувати процедуру "посиленої співпраці", щоб дозволити 24 державам-членам (за винятком Чехії, Угорщини та Словаччини) надати Україні вищезгаданий кредит.

"Остання пропозиція буде винесена на остаточне голосування депутатами Європарламенту в середу, 21 січня", - ідеться у повідомленні.

Після початку роботи Європарламенту, як зазначається, кредит має бути узгоджений між депутатами Європарламенту та Радою ЄС в межах звичайної законодавчої процедури.

