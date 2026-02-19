В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"

В уряді знайшли спосіб "зберегти доступні тарифи для людей" на квитки на поїзди і запроваджують нову модель замовлення пасажирських залізничних перевезень, за якої держава компенсуватиме різницю між собівартістю перевезень і чинними тарифами, повідомили в АТ "Укрзалізниця" 19 лютого, пише УНН.

Деталі

Кабмін, як зазначається, "ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення залізничним транспортом (в далекому сполученні)".

"В середньому фактична собівартість поїздки більше ніж у 3 рази перевищує ціну квитка у внутрішньому сполученні, адже пасажирські залізничні перевезення лишаються максимально доступними для всіх. Це надважливо в умовах воєнного стану", - вказали в УЗ.

Що зміниться?

"Відтепер, як це і організовано в більшості європейських країн, держава на системній основі компенсуватиме залізничному перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними тарифами", - наголосили в Укрзалізниці.

"Залізниця в Україні є критично важливим транспортом для мільйонів українців. І завдання держави зробити так, щоб рух поїздів був стабільним та передбачуваним, а перевезення залишалися доступними для людей. Саме для цього ми розробили механізм, який наближає українську систему до європейської моделі замовлення соціально важливих транспортних послуг", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Як повідомляється, "у 2026 році державне замовлення на пасажирські перевезення становить 16 млрд грн". "Ця сума покриває всі основні напрямки, куди сьогодні можна доїжджати залізницею. Замовляючи послуги з перевезень, держава й контролюватиме повноцінне виконання цього замовлення", - вказали в УЗ.

Для чого це потрібно?

В УЗ заявили, що нова модель необхідна, аби:

"зробити фінансування прозорим і передбачуваним";

"зменшити фінансове навантаження на перевізника";

"зберегти доступні тарифи для людей і стабільний рух поїздів по країні".

"Це також крок до європейської моделі PSO (Public Service Obligation), яка широко застосовується в країнах Європейський Союз - коли держава напряму замовляє й оплачує соціально важливі транспортні послуги", - вказали в УЗ.

Доповнення

На тлі того, як нова програма МВФ України підкріплюється так званим аналізом стабільності боргу, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявив, що уряд також не зможе надати "гарантії" для допомоги державним компаніям, таким як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз" у реструктуризації їхніх боргів.