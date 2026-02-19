$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 1660 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 3324 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 3794 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 12394 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 12781 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 22574 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 23715 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 24256 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 23434 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18064 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Популярнi новини
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19 лютого, 05:44 • 10684 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 15872 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 19102 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13933 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 8430 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 4078 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 12394 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 22574 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 19084 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 38802 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Джеффрі Епштайн
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Село
Одеса
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 8414 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 13920 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 22405 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 30453 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 31564 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"

Київ • УНН

 • 3824 перегляди

Кабмін затвердив експериментальний механізм держзамовлення на пасажирські залізничні перевезення. Держава компенсуватиме різницю між собівартістю та чинними тарифами, щоб зберегти доступні ціни.

В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"

В уряді знайшли спосіб "зберегти доступні тарифи для людей" на квитки на поїзди і запроваджують нову модель замовлення пасажирських залізничних перевезень, за якої держава компенсуватиме різницю між собівартістю перевезень і чинними тарифами, повідомили в АТ "Укрзалізниця" 19 лютого, пише УНН.

Деталі

Кабмін, як зазначається, "ухвалив рішення про старт експериментального механізму державного замовлення на внутрішні пасажирські перевезення залізничним транспортом (в далекому сполученні)".

"В середньому фактична собівартість поїздки більше ніж у 3 рази перевищує ціну квитка у внутрішньому сполученні, адже пасажирські залізничні перевезення лишаються максимально доступними для всіх. Це надважливо в умовах воєнного стану", - вказали в УЗ.

Що зміниться?

"Відтепер, як це і організовано в більшості європейських країн, держава на системній основі компенсуватиме залізничному перевізнику різницю між реальною собівартістю перевезень і чинними тарифами", - наголосили в Укрзалізниці.

"Залізниця в Україні є критично важливим транспортом для мільйонів українців. І завдання держави зробити так, щоб рух поїздів був стабільним та передбачуваним, а перевезення залишалися доступними для людей. Саме для цього ми розробили механізм, який наближає українську систему до європейської моделі замовлення соціально важливих транспортних послуг", - зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Як повідомляється, "у 2026 році державне замовлення на пасажирські перевезення становить 16 млрд грн". "Ця сума покриває всі основні напрямки, куди сьогодні можна доїжджати залізницею. Замовляючи послуги з перевезень, держава й контролюватиме повноцінне виконання цього замовлення", - вказали в УЗ.

Для чого це потрібно?

В УЗ заявили, що нова модель необхідна, аби:

  • "зробити фінансування прозорим і передбачуваним";
    • "зменшити фінансове навантаження на перевізника";
      • "зберегти доступні тарифи для людей і стабільний рух поїздів по країні".

        "Це також крок до європейської моделі PSO (Public Service Obligation), яка широко застосовується в країнах Європейський Союз - коли держава напряму замовляє й оплачує соціально важливі транспортні послуги", - вказали в УЗ.

        Доповнення

        На тлі того, як нова програма МВФ України підкріплюється так званим аналізом стабільності боргу, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявив, що уряд також не зможе надати "гарантії" для допомоги державним компаніям, таким як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз" у реструктуризації їхніх боргів.

        Юлія Шрамко

