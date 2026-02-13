Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями

Україна очікує на офіційне схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом на суму 8,2 мільярда доларів найближчими тижнями, заявив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Деталі

Угода, яка має замінити існуючий кредитний механізм МВФ на суму 15,6 мільярда доларів, допоможе Україні зберегти економічну стабільність та державні витрати в умовах очікуваного дефіциту бюджету у майже 140 мільярдів доларів у найближчі кілька років, пише видання.

В інтерв'ю Reuters Юрій Буца заявив, що офіційне схвалення Ради керуючих МВФ щодо виділення коштів має відбутися "дуже скоро".

Я чекаю на це протягом кількох тижнів. Думаю, лютий - цілком реалістичний термін - сказав Буца в інтерв'ю в Лондоні, де він був присутній на засіданнях.

З моменту вторгнення рф Україні 24 лютого 2022 року, пише видання, знадобилися сотні мільярдів доларів підтримки від західних урядів та інституцій, а також реструктуризація суверенного боргу на суму понад 20 мільярдів доларів.

"Зараз ми чекаємо на нову програму МВФ, але ми вже погодили всі цифри на цей і наступний рік і покриємо дефіцит бюджету за рахунок існуючих зобов'язань", - сказав Буца, також високо оцінивши новий кредит ЄС у 90 мільярдів євро.

Він сказав, що не надто захоплюється розмовами про можливе припинення вогню за посередництва США напередодні річниці цього місяця, пише видання.

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що США необхідно посилити тиск на росію, якщо вони хочуть, щоб війна закінчилася до літа, додавши, що неясно, чи візьме москва участь у мирних переговорах за посередництва США наступного тижня.

"Нам потрібно все планувати обережно, ми не можемо бути надто оптимістичними щодо будь-яких новин", - сказав Буца, пояснюючи, що припинення вогню все одно не покладе край фінансовому тиску.

"Причина в тому, що навіть при припиненні вогню ми вважаємо за необхідне підтримувати сильну і численну армію, і нам все одно доведеться переозброюватися", - вказав Буца.

Ціни на облігації зросли після труднощів у відносинах із США минулого року.

Українські облігації досягли максимумів після реструктуризації на тлі оцінки інвесторами мирних переговорів - Reuters

Він сказав, що "Україна навряд чи поспішатиме з випуском нових облігацій на міжнародному ринку після закінчення війни". Натомість вона "продовжить використовувати дешеві пільгові кредити та брати позики на ринках боргових зобов'язань у місцевій валюті, де вона не стикається з валютним ризиком".

На тлі того, як програма МВФ України підкріплюється так званим аналізом стабільності боргу, Буца сказав, що уряд також не зможе надати "гарантії" для допомоги державним компаніям, таким як "Українські залізниці" та "Нафтогаз" у реструктуризації їхніх боргів.

"У нас дуже серйозні обмеження на суверенні гарантії, тому що все це частина того самого аналізу стабільності боргу", - додав він.

"Тому ми не можемо фактично видавати гарантії", тоді як це могло б допомогти компаніям розробити "належні довгострокові бізнес-моделі".

Як пише видання, одним із інших важливих напрямків цього року буде "контроль за капіталом воєнного часу, який уряд хоче поступово скасовувати".

Наступним ключовим кроком, як повідомляється, стане "дозвіл міжнародним інвесторам репатріювати основні кошти – або основну суму боргу, як кажуть банкіри – які вони позичають Україні під час купівлі її облігацій у місцевій валюті".

Буца заявив, що це "важливий елемент" у прагненні України в майбутньому продавати більше облігацій у місцевій валюті та крок, який потенційно може відбутися до закінчення війни.

Україна також співпрацює з Clearstream, що належить Deutsche Boerse, щоб зробити свій ринок облігацій більш привабливим і хоче стати частиною системи TARGET2 Європейського центрального банку, яка щодня обробляє платежі та угоди на трильйони євро.

"У нас немає великої спадщини (системи), про яку потрібно турбуватися, тому ми раді негайно створювати те, що працює найкраще", - сказав Буца, додавши, що уряд, ймовірно, почне шукати "стратегічну" партнерську компанію цього року для розвитку.

Він також сподівався повернути Україні позиції в індексах ринків, що розвиваються, таких як широко використовуваний JPMorgan індекс GBI-EM, орієнтований на місцеві суверенні облігації, який залучає мільярди доларів інвестицій. Україна лише одного разу, у березні 2022 року, домоглася включення до індексу однієї зі своїх облігацій, термін погашення якої вже минув.

"Це, безумовно, частина нашої стратегії - ми хочемо повернутися, - сказав Буца. - Наша мета - щоб наші облігації відповідали критеріям індексу, а наш місцевий ринок став дуже великим і стійким джерелом фінансування".

