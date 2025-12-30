$42.220.15
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 13874 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 16272 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 24041 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 26392 перегляди
В Україні відтермінували строки обов'язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 21013 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п'ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 22566 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22474 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20504 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23594 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Головна
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські облігації досягли максимумів після реструктуризації на тлі оцінки інвесторами мирних переговорів - Reuters

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Державні облігації України зросли в понеділок після позитивних ознак у переговорах щодо припинення війни. Деякі облігації досягли найвищого рівня з моменту реструктуризації суверенного боргу.

Українські облігації досягли максимумів після реструктуризації на тлі оцінки інвесторами мирних переговорів - Reuters

Державні облігації України у понеділок показали зростання на тлі того, як інвестори побачили деякі позитивні ознаки в переговорах щодо угоди про припинення війни рф проти України, причому деякі облігації досягли найвищого рівня з моменту виходу з торішньої реструктуризації суверенного боргу на 20 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Українські облігації показали зростання за останні 1,5 місяці на тлі поновлених зусиль щодо припинення війни, і більшість з них додали ще 1 цент на долар у понеділок після напружених вихідних дипломатії.

"Не припинення вогню": Трамп відповів, чи погодиться росія на перемир'я для референдуму29.12.25, 08:30 • 5030 переглядiв

Надії на мир неодноразово руйнувалися протягом останнього року, але рухи українських облігацій сигналізували про відновлення оптимізму, принаймні серед інвесторів, щодо того, що припинення вогню тепер може бути досяжним, пише видання.

Примітно, що зростання в понеділок залишило українські облігації з купоном 4,5% і терміном погашення в 2034 і 2035 роках - дві, які найбільше торгуються - майже на тому ж рівні, що й на початку лютого, вказує видання.

Облігації також зростали останні шість тижнів завдяки планам щодо нової чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду на суму 8,2 мільярда доларів та позики Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро (105,83 мільярда доларів) для підтримки фінансів уряду.

Україна також щойно уклала довгоочікувану угоду про заміну так званих "варантів ВВП", які допомогли йому здобути реструктуризацію боргу.

Fitch підвищило рейтинг України: країна вийшла з "обмеженого дефолту"23.12.25, 15:35 • 5027 переглядiв

Попри зростання, не всі українські облігації перевищили або повернулися до своїх максимумів початку лютого, зазначає видання.

Дві, за якими платежі пов'язані з майбутнім економічним зростанням країни, а не через звичайні купони, і термін погашення яких не настане щонайменше ще 10 років, як вказано, залишаються значно нижчими, приблизно на рівні 57 центів за долар, порівняно з майже 70 центами у лютому.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Reuters
Європейський Союз
Україна