Українські облігації досягли максимумів після реструктуризації на тлі оцінки інвесторами мирних переговорів - Reuters

Державні облігації України у понеділок показали зростання на тлі того, як інвестори побачили деякі позитивні ознаки в переговорах щодо угоди про припинення війни рф проти України, причому деякі облігації досягли найвищого рівня з моменту виходу з торішньої реструктуризації суверенного боргу на 20 мільярдів доларів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Українські облігації показали зростання за останні 1,5 місяці на тлі поновлених зусиль щодо припинення війни, і більшість з них додали ще 1 цент на долар у понеділок після напружених вихідних дипломатії.

Надії на мир неодноразово руйнувалися протягом останнього року, але рухи українських облігацій сигналізували про відновлення оптимізму, принаймні серед інвесторів, щодо того, що припинення вогню тепер може бути досяжним, пише видання.

Примітно, що зростання в понеділок залишило українські облігації з купоном 4,5% і терміном погашення в 2034 і 2035 роках - дві, які найбільше торгуються - майже на тому ж рівні, що й на початку лютого, вказує видання.

Облігації також зростали останні шість тижнів завдяки планам щодо нової чотирирічної програми Міжнародного валютного фонду на суму 8,2 мільярда доларів та позики Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро (105,83 мільярда доларів) для підтримки фінансів уряду.

Україна також щойно уклала довгоочікувану угоду про заміну так званих "варантів ВВП", які допомогли йому здобути реструктуризацію боргу.

Попри зростання, не всі українські облігації перевищили або повернулися до своїх максимумів початку лютого, зазначає видання.

Дві, за якими платежі пов'язані з майбутнім економічним зростанням країни, а не через звичайні купони, і термін погашення яких не настане щонайменше ще 10 років, як вказано, залишаються значно нижчими, приблизно на рівні 57 центів за долар, порівняно з майже 70 центами у лютому.