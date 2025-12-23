Fitch підвищило рейтинг України: країна вийшла з "обмеженого дефолту"

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 9498 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 9764 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 12817 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 10125 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 13155 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 20204 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 36351 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52179 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80538 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44720 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.7м/с
75%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Між Віткоффом і Рубіо існує конфлікт у поглядах на завершення війни в Україні - NBC News23 грудня, 04:02 • 31214 перегляди
Порушення кремлем міжнародних угод підкреслює необхідність надання гарантій Україні - ISW23 грудня, 04:30 • 6532 перегляди
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 32032 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 16759 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 10376 перегляди
Публікації
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 9490 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 12812 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 80533 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 60114 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 88508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Рустем Умєров
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Житомирська область
Село
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 6040 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video08:10 • 10413 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 21541 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 23906 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 46365 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
Фільм

Fitch підвищило рейтинг України: країна вийшла з "обмеженого дефолту"

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті до "CCC" з "обмеженого дефолту". Це відображає нормалізацію відносин з комерційними кредиторами та реструктуризацію 94% комерційного зовнішнього боргу.

Fitch підвищило рейтинг України: країна вийшла з "обмеженого дефолту"

Рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг України до "CCC", тим самим країна вийшла з "обмеженого дефолту", повідомили у рейтинговому агентстві 22 грудня, пише УНН.

Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) України в іноземній валюті (LTFC) з "обмежений дефолт" до "CCC"

- ідеться у повідомленні Fitch.

Деталі

Як зазначили в агентстві підвищення рейтингу відображає низку факторів.

"Нормалізація відносин з комерційними кредиторами: підвищення довгострокового IDR в іноземній валюті відображає оцінку Fitch про те, що Україна нормалізувала відносини зі значною більшістю своїх зовнішніх комерційних кредиторів", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, 18 грудня було оголошено, що "99% інвесторів підтримали обмін непогашеними варрантів ВВП України, тим самим подолавши поріг у 75% для повного обміну". У поєднанні з успішним завершенням реструктуризації суверенних та гарантованих державою боргових облігацій у серпні 2024 року, зазначили у Fitch, "Україна вже реструктуризувала 94% свого комерційного зовнішнього державного та гарантованого державою боргу".

Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів18.12.25, 19:59 • 22180 переглядiв

"Реструктуризація варрантів ВВП: Україна обміняє 2,6 млрд доларів США непогашених варрантів ВВП (за винятком суми, що утримується прямо чи опосередковано урядом) на нові C-Notes у співвідношенні 1,34x (1340 доларів США за кожні 1000 доларів США варрантів). Нові C-Notes мають підвищену купонну ставку, яка зростає з 4,0% до 7,25% до 2032 року, з амортизацією трьома частинами, починаючи з 2030 року. Власники, які не погодилися на обмін, автоматично отримають 1360 доларів США у B-Notes за кожні 1000 доларів США варрантів, порівну розподілених між термінами погашення у 2030 та 2034 роках", - сказано у повідомленні.

Варранти ВВП України, як вказано, були випущені в межах реструктуризації єврооблігацій 2015-2016 років і призначені для виплат, коли економічне зростання країни перевищує певні порогові значення. На початку червня Україна пропустила виплату в розмірі 665 мільйонів доларів США за цими варрантами.

"Нові C-Notes мають рейтинг "CCC+": ми присвоїли нещодавно випущеним C-Notes рейтинг "CCC+", що на один рівень вище за довгостроковий IDR України за фінансовими операціями "CCC" та існуючі рейтинги облігацій A- та B-, що відображає їх посилений кредитний захист", - ідеться у повідомленні. Зазначається, що номінальна вартість нових C-Notes "більш ніж подвоїться в будь-якій майбутній реструктуризації".

Також повідомляється, що рейтинги України відображають і низку факторів.

"Фундаментальні показники кредитування: довгостроковий IDR України в іноземній валюті на рівні "CCC" відображає значний кредитний ризик, враховуючи війну та її макроекономічні та фіскальні наслідки". "Ці фактори збалансовані керованим профілем обслуговування боргу в короткостроковій перспективі, значними валютними резервами та значною підтримкою з боку ЄС. Середні виплати за обслуговування зовнішнього комерційного боргу України у 2026-2028 роках становитимуть 0,9 млрд доларів США, а перший термін погашення реструктуризованих єврооблігацій настане не раніше 2029 року", - сказано у повідомленні.

Підтверджено IDR у національній валюті "CCC+": вищий довгостроковий IDR у національній валюті відображає продовження обслуговування Україною боргу в національній валюті, що відповідає нашим очікуванням щодо преференційного ставлення до боргових зобов'язань у національній валюті". 

"Війна триває, переговори тривають: попри поточні зусилля під керівництвом США щодо досягнення припинення вогню та, зрештою, врегулювання шляхом переговорів, ключові питання переговорів, як повідомляється, залишаються невирішеними, включаючи потенційні територіальні поступки або гарантії безпеки. Як наслідок, Fitch не очікує скорочення бойових дій у найближчій перспективі", - ідеться у повідомленні.

Мирна угода малоймовірна: у Fitch дали прогноз щодо війни в Україні на 2025 рік07.12.24, 18:15 • 54400 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Сполучені Штати Америки
Україна