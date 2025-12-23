Fitch підвищило рейтинг України: країна вийшла з "обмеженого дефолту"

Рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг України до "CCC", тим самим країна вийшла з "обмеженого дефолту", повідомили у рейтинговому агентстві 22 грудня, пише УНН.

Агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (IDR) України в іноземній валюті (LTFC) з "обмежений дефолт" до "CCC" - ідеться у повідомленні Fitch.

Деталі

Як зазначили в агентстві підвищення рейтингу відображає низку факторів.

"Нормалізація відносин з комерційними кредиторами: підвищення довгострокового IDR в іноземній валюті відображає оцінку Fitch про те, що Україна нормалізувала відносини зі значною більшістю своїх зовнішніх комерційних кредиторів", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, 18 грудня було оголошено, що "99% інвесторів підтримали обмін непогашеними варрантів ВВП України, тим самим подолавши поріг у 75% для повного обміну". У поєднанні з успішним завершенням реструктуризації суверенних та гарантованих державою боргових облігацій у серпні 2024 року, зазначили у Fitch, "Україна вже реструктуризувала 94% свого комерційного зовнішнього державного та гарантованого державою боргу".

Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів

"Реструктуризація варрантів ВВП: Україна обміняє 2,6 млрд доларів США непогашених варрантів ВВП (за винятком суми, що утримується прямо чи опосередковано урядом) на нові C-Notes у співвідношенні 1,34x (1340 доларів США за кожні 1000 доларів США варрантів). Нові C-Notes мають підвищену купонну ставку, яка зростає з 4,0% до 7,25% до 2032 року, з амортизацією трьома частинами, починаючи з 2030 року. Власники, які не погодилися на обмін, автоматично отримають 1360 доларів США у B-Notes за кожні 1000 доларів США варрантів, порівну розподілених між термінами погашення у 2030 та 2034 роках", - сказано у повідомленні.

Варранти ВВП України, як вказано, були випущені в межах реструктуризації єврооблігацій 2015-2016 років і призначені для виплат, коли економічне зростання країни перевищує певні порогові значення. На початку червня Україна пропустила виплату в розмірі 665 мільйонів доларів США за цими варрантами.

"Нові C-Notes мають рейтинг "CCC+": ми присвоїли нещодавно випущеним C-Notes рейтинг "CCC+", що на один рівень вище за довгостроковий IDR України за фінансовими операціями "CCC" та існуючі рейтинги облігацій A- та B-, що відображає їх посилений кредитний захист", - ідеться у повідомленні. Зазначається, що номінальна вартість нових C-Notes "більш ніж подвоїться в будь-якій майбутній реструктуризації".

Також повідомляється, що рейтинги України відображають і низку факторів.

"Фундаментальні показники кредитування: довгостроковий IDR України в іноземній валюті на рівні "CCC" відображає значний кредитний ризик, враховуючи війну та її макроекономічні та фіскальні наслідки". "Ці фактори збалансовані керованим профілем обслуговування боргу в короткостроковій перспективі, значними валютними резервами та значною підтримкою з боку ЄС. Середні виплати за обслуговування зовнішнього комерційного боргу України у 2026-2028 роках становитимуть 0,9 млрд доларів США, а перший термін погашення реструктуризованих єврооблігацій настане не раніше 2029 року", - сказано у повідомленні.

Підтверджено IDR у національній валюті "CCC+": вищий довгостроковий IDR у національній валюті відображає продовження обслуговування Україною боргу в національній валюті, що відповідає нашим очікуванням щодо преференційного ставлення до боргових зобов'язань у національній валюті".

"Війна триває, переговори тривають: попри поточні зусилля під керівництвом США щодо досягнення припинення вогню та, зрештою, врегулювання шляхом переговорів, ключові питання переговорів, як повідомляється, залишаються невирішеними, включаючи потенційні територіальні поступки або гарантії безпеки. Як наслідок, Fitch не очікує скорочення бойових дій у найближчій перспективі", - ідеться у повідомленні.

Мирна угода малоймовірна: у Fitch дали прогноз щодо війни в Україні на 2025 рік