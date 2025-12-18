$42.340.15
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров'я потребує перезавантаження
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів на суму 2,6 млрд доларів, що дозволить уникнути значних виплат у післявоєнний період. Ця транзакція зміцнить боргову стійкість та підвищить бюджетну прогнозованість країни.

Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів

Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів, що зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передає УНН.

Сьогодні, 18 грудня 2025 року, Україна повідомила, що власники державних деривативів, прив’язаних до ВВП ("ВВП варантів"), які перебувають в обігу на загальну суму 2,6 млрд дол. США, взяли участь в обмінній пропозиції та проголосували за ухвалення запропонованої надзвичайної резолюції, яка передбачає повний обмін ВВП варантів на звичайні боргові цінні папери України. Це вагоме досягнення є важливим кроком до зміцнення боргової стійкості України та підвищення бюджетної прогнозованості завдяки вилученню з обігу ВВП варантів, випущених у 2015 році в межах попередньої реструктуризації державного боргу, спричиненої анексією Криму та вторгненням росії на Донбас 

- йдеться у повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що ця транзакція посилить подальші кроки держави зі зміцнення макроекономічної стабільності та стійкості державного боргу, дозволивши уникнути значних виплат у період післявоєнної відбудови й зберегти ресурси, необхідні для фінансування оборони країни в умовах повномасштабного вторгнення росії.

Після проведення комплексних переговорів із власниками ВВП варантів, 99,06% із них підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг у 75%. Це означає, що Україна конвертує майже весь непогашений номінальний обсяг ВВП варантів у новий клас облігацій С зі строком погашення у 2032 році на суму 3,497 млрд дол. США (а невелику частину — в облігації В зі строками погашення у 2030 та 2034 роках на суму близько 34 млн дол. США) відповідно до умов пропозиції. У межах цієї транзакції Україна також анулює ВВП варанти на суму 604 млн дол. США, які перебувають у власності держави. Таким чином Україна повністю виводить з обігу цей інструмент 

- додали у відомстві.

Крім того, у Мінфіні наголошують, що ця реструктуризація суттєво зменшує ризики, які ВВП варанти створювали для державних фінансів України. За розрахунками Міністерства фінансів, сукупні виплати за ними у 2025–2041 роках могли б становити від 6 до 20 млрд дол. США залежно від темпів економічного зростання країни у період відновлення. Така надмірна волатильність зумовлена природою цього інструменту: після 2025 року виплати є необмеженими та прив’язаними до річного зростання реального ВВП — без захисту від ризику економічних спадів, за якими може слідувати різке відновлення, що призводять до виплат, які не відповідають економічній реальності. Виплати за ВВП варантами здійснюються, якщо річне зростання реального ВВП перевищує 3%, а номінальний ВВП перевищує 125,4 млрд дол. США, та розраховуються як 15% від річного зростання ВВП між 3% і 4% та 40% від зростання реального ВВП понад 4%.

ВВП України скоротився майже на 30% у 2022 році через повномасштабне вторгнення росії. У 2023 році економіка зросла на 5,3%, що спричинило вимогу здійснення виплати за ВВП варантами на суму 643 млн дол. США, попри відсутність реального покращення економічної ситуації в країні. Цю вимогу було повністю врегульовано у рамках цієї реструктуризації.

Дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат

Сергій Марченко, міністр фінансів України, прокоментував успішне завершення операції.

Ця реструктуризація дозволить Україні заощадити мільярди доларів потенційних виплат у період післявоєнного відновлення. Конвертація ВВП варантів у стандартні боргові інструменти з механізмом агрегування забезпечує прогнозованість та зменшує довгострокову волатильність державних фінансів. Ми виводимо з обігу токсичний інструмент, який становив серйозний фіскальний ризик для України та міг поставити під загрозу наше відновлення й відбудову. Завершення угоди щодо реструктуризації ВВП варантів є важливим кроком на шляху України до забезпечення довгострокової стійкості державного боргу та швидшого повернення на міжнародні ринки капіталу після покращення безпекової ситуації.Ця угода допоможе Україні досягти боргових цілей, передбачених програмою МВФ, та відповідає очікуванням наших двосторонніх партнерів — Групи офіційних кредиторів України. Я хотів би подякувати всім нашим партнерам за їхню підтримку у процесі пошуку рішення для зменшення нашого боргового навантаження 

- сказав Марченко.

Юрій Буца, Урядовий уповноважений з управління державним боргом, наголосив, що реструктуризація зробить боргову структуру України більш прогнозованою та стійкою.

Реструктуризуючи ВВП варанти, ми усуваємо один із ключових ризиків, визначених у нашій Стратегії управління державним боргом, роблячи боргову структуру України більш прогнозованою та стійкою навіть у несприятливих умовах. У результаті цієї транзакції Україна зміцнює свої позиції для подолання викликів, пов’язаних із фінансуванням післявоєнного відновлення. Ми твердо налаштовані й надалі забезпечувати боргову стійкість України, що є критично важливим для збереження фінансової стабільності та формування сильнішого й заможнішого економічного майбутнього нашої країни 

- зазначив Буца.

У Мінфіні додали, що завдяки позитивному результату голосування за пропозицію України, оголошену 1 грудня, процес реструктуризації тепер переходить до етапу розрахунків, які відбудуться у найближчі дні та завершаться до кінця поточного року.

Антоніна Туманова

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Сергій Марченко
Міністерство фінансів України
Крим
Україна