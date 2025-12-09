49.020.03
15:34 • 11256 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
15:14 • 14491 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 16085 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 23761 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 30740 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 44532 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
9 грудня, 07:00 • 28123 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 30626 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 40676 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 34360 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
Тривалі переговори завершено: Україна та інвестори домовилися про обмін ВВП-варантів на облігації

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Україна досягла угоди з групою інвесторів щодо обміну ВВП-варантів на новий клас облігацій. Це відкриває шлях до обміну варантів на суму до 3,2 млрд доларів на облігації класу C.

Тривалі переговори завершено: Україна та інвестори домовилися про обмін ВВП-варантів на облігації

Україна та група інвесторів досягли угоди на пропозицію країни обміняти свої цінні папери, прив'язані до ВВП, на новий клас облігацій, завершивши багатомісячні переговори щодо цих цінних паперів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністерство фінансів України заявило у вівторок, що країна досягла угоди про умови запрошення із так званою спеціальною групою власників варантів.

Група, в яку входять хедж-фонди Aurelius Capital Management LP і VR Capital Group, вимагала вигідніших умов. В окремій заяві Україна підтвердила свою підтримку умов зміненої угоди.

Їхня підтримка тепер відкриває шлях до обміну варантів, прив'язаних до ВВП, на нові облігації класу C на суму до 3,2 млрд доларів. Варранти не були включені до торішньої реструктуризації боргу на суму 20 млрд доларів через їхню складну структуру і потенційно великі виплати внаслідок повоєнного відновлення економіки.

Облігації України, які підлягають погашенню у 2041 році, компенсували попередні втрати та зросли більш ніж на 1 цент за долар, перевищивши 101 цент.

Облігації України лідирують на ринку на тлі мирних зусиль - Bloomberg07.08.25, 14:45 • 3269 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Україна