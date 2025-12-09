Тривалі переговори завершено: Україна та інвестори домовилися про обмін ВВП-варантів на облігації

Україна та група інвесторів досягли угоди на пропозицію країни обміняти свої цінні папери, прив'язані до ВВП, на новий клас облігацій, завершивши багатомісячні переговори щодо цих цінних паперів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністерство фінансів України заявило у вівторок, що країна досягла угоди про умови запрошення із так званою спеціальною групою власників варантів.

Група, в яку входять хедж-фонди Aurelius Capital Management LP і VR Capital Group, вимагала вигідніших умов. В окремій заяві Україна підтвердила свою підтримку умов зміненої угоди.

Їхня підтримка тепер відкриває шлях до обміну варантів, прив'язаних до ВВП, на нові облігації класу C на суму до 3,2 млрд доларів. Варранти не були включені до торішньої реструктуризації боргу на суму 20 млрд доларів через їхню складну структуру і потенційно великі виплати внаслідок повоєнного відновлення економіки.

Облігації України, які підлягають погашенню у 2041 році, компенсували попередні втрати та зросли більш ніж на 1 цент за долар, перевищивши 101 цент.

