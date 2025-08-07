Облігації України лідирують на ринку на тлі мирних зусиль - Bloomberg
Київ • УНН
Доларові облігації України продовжили зростання після того, як кремль підтвердив плани зустрічі лідерів росії та США, що знову підігріло ставки на можливе перемир'я між москвою та Києвом, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Боргові цінні папери України у четвер продемонстрували найкращу динаміку на ринках, що розвиваються і та прикордонних ринках, відстежуваних Bloomberg. Вартість деяких облігацій досягла максимуму за чотири місяці.
Зростання українського боргу почало набирати обертів після того, як президент США Дональд Трамп заявив у середу про високу ймовірність його швидкої зустрічі з володимиром путіним та Президентом України Володимиром Зеленським у межах чергової спроби встановлення миру між двома країнами.
Зростання прискорилося після того, як кремль підтвердив у четвер, що рф та США погодили місце зустрічі сторін, яка має відбутися наступного тижня.
Доларові облігації України з погашенням у лютому 2029 року зросли на понад 3 центи за долар до 65 центів, інші цінні папери також подорожчали.
Проте український борг торгувався значно нижче за рівні, що спостерігалися в лютому, коли ще зберігалися ставки на те, що Трамп виконає передвиборчі обіцянки щодо встановлення миру в Україні на початку свого президентства, зазначає видання.
"Це позитивний тренд, тому облігації зростають, але нам потрібно дочекатися продовження зростання, - сказав Роджер Марк, аналітик з інструментів з фіксованою прибутковістю в лондонській компанії Ninety One UK Ltd. - У центрі уваги будуть обговорення на зустрічах".