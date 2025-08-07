Облигации Украины лидируют на рынке на фоне мирных усилий - Bloomberg
Киев • УНН
Долларовые облигации Украины продолжили рост после подтверждения встречи лидеров России и США. Это подогрело ставки на возможное перемирие между Москвой и Киевом.
Детали
Долговые ценные бумаги Украины в четверг продемонстрировали лучшую динамику на развивающихся и приграничных рынках, отслеживаемых Bloomberg. Стоимость некоторых облигаций достигла максимума за четыре месяца.
Рост украинского долга начал набирать обороты после того, как президент США Дональд Трамп заявил в среду о высокой вероятности его скорой встречи с владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках очередной попытки установления мира между двумя странами.
Рост ускорился после того, как кремль подтвердил в четверг, что рф и США согласовали место встречи сторон, которая должна состояться на следующей неделе.
Долларовые облигации Украины с погашением в феврале 2029 года выросли более чем на 3 цента за доллар до 65 центов, другие ценные бумаги также подорожали.
Однако украинский долг торговался значительно ниже уровней, наблюдавшихся в феврале, когда еще сохранялись ставки на то, что Трамп выполнит предвыборные обещания по установлению мира в Украине в начале своего президентства, отмечает издание.
"Это позитивный тренд, поэтому облигации растут, но нам нужно дождаться продолжения роста, - сказал Роджер Марк, аналитик по инструментам с фиксированной доходностью в лондонской компании Ninety One UK Ltd. - В центре внимания будут обсуждения на встречах".