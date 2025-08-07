Облигации Украины лидируют на рынке на фоне мирных усилий - Bloomberg

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
11:55 • 4572 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 31690 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 47857 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 45682 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 31367 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 38571 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 52861 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 54864 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 118265 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 69233 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.7м/с
39%
756мм
Популярные новости
Шпион в рядах армии США: военный передавал РФ секретные данные о танке Abrams7 августа, 02:10 • 18235 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам7 августа, 03:09 • 36540 просмотра
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 27052 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 25681 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 20897 просмотра
публикации
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 4626 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 21021 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 31739 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Эксклюзив
08:14 • 45724 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 118281 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Андрій Єрмак
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Франция
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 21021 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 110864 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 121742 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 114296 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 126151 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-300
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Фокс Ньюс

Облигации Украины лидируют на рынке на фоне мирных усилий - Bloomberg

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Долларовые облигации Украины продолжили рост после подтверждения встречи лидеров России и США. Это подогрело ставки на возможное перемирие между Москвой и Киевом.

Облигации Украины лидируют на рынке на фоне мирных усилий - Bloomberg

Долларовые облигации Украины продолжили рост после того, как кремль подтвердил планы встречи лидеров россии и США, что снова подогрело ставки на возможное перемирие между москвой и Киевом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Долговые ценные бумаги Украины в четверг продемонстрировали лучшую динамику на развивающихся и приграничных рынках, отслеживаемых Bloomberg. Стоимость некоторых облигаций достигла максимума за четыре месяца.

Рост украинского долга начал набирать обороты после того, как президент США Дональд Трамп заявил в среду о высокой вероятности его скорой встречи с владимиром путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках очередной попытки установления мира между двумя странами.

"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским07.08.25, 01:17 • 38562 просмотра

Рост ускорился после того, как кремль подтвердил в четверг, что рф и США согласовали место встречи сторон, которая должна состояться на следующей неделе.

кремль заявил о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни07.08.25, 11:15 • 2698 просмотров

Долларовые облигации Украины с погашением в феврале 2029 года выросли более чем на 3 цента за доллар до 65 центов, другие ценные бумаги также подорожали.

Однако украинский долг торговался значительно ниже уровней, наблюдавшихся в феврале, когда еще сохранялись ставки на то, что Трамп выполнит предвыборные обещания по установлению мира в Украине в начале своего президентства, отмечает издание.

"Это позитивный тренд, поэтому облигации растут, но нам нужно дождаться продолжения роста, - сказал Роджер Марк, аналитик по инструментам с фиксированной доходностью в лондонской компании Ninety One UK Ltd. - В центре внимания будут обсуждения на встречах".

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина