"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що є дуже велика ймовірність тристоронньої зустрічі за участі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. Про це повідомляє УНН.

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Водночас, за його словами, місце та час цієї зустрічі наразі не визначені.

"Але сьогодні провели дуже плідні переговори з президентом путіним. І є велика ймовірність, що ми зможемо завершити цей раунд, завершити цей шлях. Цей шлях був довгим і продовжує бути довгим, але є велика ймовірність, що дуже скоро відбудеться зустріч", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором володимиром путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього він планує зустрітися з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

путін прагне зустрічі з Трампом, вона може відбутися наступного тижня - ЗМІ