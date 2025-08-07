путін прагне зустрічі з Трампом, вона може відбутися наступного тижня - ЗМІ
Київ • УНН
російський диктатор володимир путін висловив бажання зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Глава Білого дому відкритий до такої зустрічі, якщо вона сприятиме припиненню війни в Україні та за умови зустрічі путіна з Зеленським.
російський диктатор володимир путін повідомив спецпредставнику США Стіву Віткоффу, що хоче в якийсь момент зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Fox News, інформує УНН.
Деталі
Вказується, що після того, як Віткофф передав це повідомлення, Трамп заявив, що відкритий для зустрічі наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні.
Тим часом, за інформацією ABC News, яке посилається на неназване джерело у Білому домі, двостороння зустріч між Трампом та путіним може відбутися вже наступного тижня.
Трамп зазначив, що він відкритий до цього, якщо путін також зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським
Контекст
Раніше NYT повідомляло, що президент США Дональд Трамп має намір особисто зустрітися з російським диктатором володимиром путіним вже наступного тижня.
За інформацією Bild, Трамп у розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що зустріч спецпослання президента США Стіва Віткоффа і російського диктатора володимира путіна була "продуктивнішою, ніж очікувалося".
Нагадаємо
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