Прем'єр Британії приєднався до розмови Зеленського з Трампом
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер взяв участь у телефонній розмові Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з володимиром путіним у кремлі.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер взяв участь у телефонній розмові Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на Sky News.
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Видання повідомляє, що "серед європейських лідерів, які раніше приєдналися до Володимира Зеленського під час його розмови з Дональдом Трампом, сьогодні був Кір Стармер".
Раніше УНН писав, що Президент України сказав, що Трамп поінформував його та інших лідерів про те, що сталося під час сьогоднішньої зустрічі між представником США Стівом Віткоффом і володимиром путіним у москві.
Додамо
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп сьогодні розпочав телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським. Розмова відбувалася на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Нагадаємо
Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.
Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.