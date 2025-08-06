Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росія тепер більше налаштована на припинення вогню через тиск. Він наголосив на важливості чесного завершення війни та захисту незалежності України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія тепер більше налаштована на припинення вогню, адже на них спрацьовує тиск, передає УНН.
Стів Віткофф був у москві. Наша спільна з партнерами позиція, вона абсолютно конктретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Ми обговорили, що звучало в москві. Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях. А ні нас, а ні США. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники… України та партнерів, наші радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію, і наш спільний погляд
Він додав, що для України це важливо, наголосивши, що Україна точно захистить свою незалежність.
Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові із Президентом США Дональдом Трампом взяли участь європейські лідери. Обговорили те, що було озвучено в москві.