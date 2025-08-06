Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує - Зеленський

$41.680.11
48.090.26
ukenru
17:38 • 11609 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
17:25 • 23622 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
14:54 • 62231 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
13:33 • 51392 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 52170 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 42760 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 84346 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 69962 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 47179 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
Ексклюзив
6 серпня, 09:59 • 43780 перегляди
Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
90%
752мм
Популярнi новини
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 88991 перегляди
Італійська кухня вдома: п'ять рецептів пасти на будь-який смак6 серпня, 12:01 • 52474 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 86064 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 66621 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 54299 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
14:54 • 62231 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 14:07 • 54802 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 84346 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 67140 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 86569 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Олександр Сирський
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 89432 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 105013 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 98635 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 111635 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 130133 перегляди
Актуальне
The New York Times
COVID-19
Мі-8
ChatGPT
Шахед-136

Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує - Зеленський

Київ • УНН

 • 1402 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія тепер більше налаштована на припинення вогню через тиск. Він наголосив на важливості чесного завершення війни та захисту незалежності України.

Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск на них спрацьовує - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія тепер більше налаштована на припинення вогню, адже на них спрацьовує тиск, передає УНН.

Стів Віткофф був у москві. Наша спільна з партнерами позиція, вона абсолютно конктретна, вона абсолютно прозора. Війну треба закінчувати і робити це чесно. Дуже важливо робити це чесно. На дзвінку були європейські лідери. Ми обговорили, що звучало в москві. Схоже, росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях. А ні нас, а ні США. Ми запропонували, щоб найближчим часом наші представники… України та партнерів, наші радники з питань безпеки говоритимуть, щоб визначити нашу позицію, нашу спільну позицію, і наш спільний погляд 

- сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Він додав, що для України це важливо, наголосивши, що Україна точно захистить свою незалежність.

Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. росія повинна закінчити війну, яку сама ж і почала 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у розмові із Президентом США Дональдом Трампом взяли участь європейські лідери. Обговорили те, що було озвучено в москві.

Павло Башинський

Політика
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна