Похоже, россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия теперь больше настроена на прекращение огня, так как на них срабатывает давление, передает УНН.

Стив Виткофф был в москве. Наша общая с партнерами позиция, она абсолютно конкретна, она абсолютно прозрачна. Войну надо заканчивать и делать это честно. Очень важно делать это честно. На звонке были европейские лидеры. Мы обсудили, что звучало в москве. Похоже, россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях. Ни нас, ни США. Мы предложили, чтобы в ближайшее время наши представители… Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности будут говорить, чтобы определить нашу позицию, нашу общую позицию, и наш общий взгляд - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Он добавил, что для Украины это важно, подчеркнув, что Украина точно защитит свою независимость.

Нам всем нужен длительный и надежный мир. россия должна закончить войну, которую сама же и начала - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с Президентом США Дональдом Трампом приняли участие европейские лидеры. Обсудили то, что было озвучено в Москве.