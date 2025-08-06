Трамп проведе розмову із Зеленським на тлі зустрічі посланця Білого дому з путіним - ЗМІ
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп сьогодні проведе другу телефонну розмову із Президентом України Володимиром Зеленським цього тижня. Розмова відбудеться на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Президент США Дональд Трамп, ймовірно, сьогодні проведе розмову із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на Axios.
Очікується, що Трамп поговорить з Президентом України Володимиром пізніше в середу під час їхньої другої телефонної розмови цього тижня
Додамо
Очкувана розмова лідерів США та України відбудеться на тлі зустрічі посланця Білого дому Стіва Віткоффа із російським диктатором володимиром путіним у кремлі.
Нагадаємо
Три тижні тому Трамп заявив, що дає путіну 50-денний термін для узгодження припинення вогню з Україною.
Ультиматум з'явився після того, як Трамп переконався, що російський диктатор не веде переговори добросовісно. Минулого тижня Трамп скоротив термін з тієї ж причини.
Він також обмінявся ядерними заявами з колишнім президентом росії дмитром медведєвим, що свідчить про те, наскільки сильно погіршилися відносини між США та росією, незважаючи на бажання Трампа покращити їх після вступу на посаду.