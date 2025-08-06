путін провів "корисну розмову" з Віткофом, відбувся обмін сигналами щодо України - ушаков
Київ • УНН
Помічник російського диктатора юрій ушаков повідомив про "корисну та конструктивну розмову" путіна зі Стівеном Віткоффом, де обговорювалася "українська криза" та стратегічна співпраця. путін передав "деякі сигнали США щодо українського питання", аналогічні сигнали отримано і від Дональда Трампа.
Помічник російського диктатора юрій ушаков, говорячи про переговори володимира путіна та стівена віткоффа, зазначив, що відбулася корисна та конструктивна розмова. Серед тем - війна в Україні, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Якщо назвати теми, то насамперед, звісно, це українська криза. І друга тема – це перспективи можливого розвитку стратегічної співпраці між США та росією
Помічник російського диктатора також уточнив, що путін передав "деякі сигнали США щодо українського питання". Відповідні сигнали отримано і від американського лідера Дональда Трампа.
Зустріч путіна з Віткоффом завершилась: переговори тривали близько 3-х годин06.08.25, 15:14 • 2050 переглядiв
Доповнення
Посланець президента США Стів Віткофф відвідав рф для переговорів у 5-й раз.
Нагадаємо
Як писав УНН, серед припущень про цілі чергового візиту Віткоффа до рф ішлося про те, що спецпосланець Трампа міг би привезти пропозицію "пряника" кремлівському керманичу після того, як президент США змінив стилістику розмови з керівництвом росії, що навіть дійшло до "ядерної" сварки з екс-президентом росії медведєвим.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запропонував росії та Україні вихід із конфлікту, попередивши про "вжиття заходів" у випадку ігнорування.
російський диктатор володимир путін не сприймає ультиматум Дональда Трампа щодо припинення війни, оскільки його оточення зацікавлене у продовженні агресії.