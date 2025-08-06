путин провел "полезный разговор" с Уиткоффом, состоялся обмен сигналами по Украине – ушаков
Киев • УНН
Помощник российского диктатора юрий ушаков сообщил о "полезном и конструктивном разговоре" путина со Стивеном Уиткоффом, где обсуждался "украинский кризис" и стратегическое сотрудничество. путин передал "некоторые сигналы США по украинскому вопросу", аналогичные сигналы получены и от Дональда Трампа.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков, говоря о переговорах владимира путина и Стивена Уиткоффа, отметил, что состоялся полезный и конструктивный разговор. Среди тем - война в Украине, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и россией
Помощник российского диктатора также уточнил, что путин передал "некоторые сигналы США по украинскому вопросу". Соответствующие сигналы получены и от американского лидера Дональда Трампа.
Встреча путина с Уиткоффом завершилась: переговоры длились около 3-х часов06.08.25, 15:14 • 1536 просмотров
Дополнение
Посланник президента США Стив Виткофф посетил РФ для переговоров в 5-й раз.
Напомним
Как писал УНН, среди предположений о целях очередного визита Виткоффа в рф говорилось о том, что спецпосланник Трампа мог бы привезти предложение "пряника" кремлевскому руководителю после того, как президент США изменил стилистику разговора с руководством россии, что даже дошло до "ядерной" ссоры с экс-президентом россии медведевым.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил россии и Украине выход из конфликта, предупредив о "принятии мер" в случае игнорирования.
российский диктатор владимир путин не воспринимает ультиматум Дональда Трампа по прекращению войны, поскольку его окружение заинтересовано в продолжении агрессии.