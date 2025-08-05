путіну збрехали про "падіння фронту в Україні через 2-3 місяці": хто надурив диктатора

У Центрі протидії дезінформації відреагували на публікацію Reuters, в якій йдеться про те, що російський диктатор володимир путін не сприймає всерйоз ультиматум президента США Дональда Трампа щодо припинення війни проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters і начальника ЦПД Андрія Коваленка.

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Як зазначається у публікації, російський диктатор навряд чи підкориться санкційному ультиматуму президента США Дональда Трампа, термін дії якого спливає цієї п'ятниці. У кремлі не відмовились від мети повністю окупувати Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області.

В умовах, коли російські війська просуваються на полі бою, а Україна перебуває під сильним військовим тиском, путін не вважає, що зараз настав час закінчувати війну. До того ж оточення путіна розповідає диктатору, що "фронт в Україні впаде через 2-3 місяці".

Автори публікації зазначають: ані російський народ, ані російська армія не зрозуміють свого диктатора, якщо він зупиниться зараз. Адже в російському суспільстві, яке тривалий час обробляла пропаганда і нацьковувала росіян на війну з українцями, існує ненависть до сусідньої країни і її народу.

Також у публікації зазначається, що українські та західні військові джерела визнають, що росія здобуває перемоги, але лише поступово і з великими втратами. На це впливають як рел’єф місцевості, так і забудова, яку росіяни штурмують з великими втратами.

Реакція ЦПД

Як зазначив начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, російського диктатора "в черговий раз надурили" люди з його ж оточення, розповівши йому, що "фронт в Україні не витримає і впаде через 2-3 місяці".

Він додав: в оточенні путіна три люди озвучують йому ці тези. Це помічник путіна, екс-секретар ради безпеки і колишній голова фсб микола патрушев, перший заступник глави адміністрації президента рф сергій кірієнко і валерій герасимов, начальник генштабу збройних сил російської федерації.

патрушеву вигідно закопувати путіна ще більше у війну, аби спробувати зробити наступником свого сина, не кажучи вже про інші плюшки і відкати. кірієнко з адміністрації путіна теж сидить на потоках та зациклює через війну на себе регіональну вертикаль влади. А герасимов просто нічого іншого окрім війни не знає. А путін - любитель простих рішень, який досі вірить паперовим звітам – написав Коваленко.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вважає, що зниження цін на енергоносії змусить російського диктатора путіна припинити вбивати людей.