путину солгали о "падении фронта в Украине через 2-3 месяца": кто обманул диктатора

В Центре противодействия дезинформации отреагировали на публикацию Reuters, в которой говорится о том, что российский диктатор владимир путин не воспринимает всерьез ультиматум президента США Дональда Трампа о прекращении войны против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и начальника ЦПД Андрея Коваленко.

Как отмечается в публикации, российский диктатор вряд ли подчинится санкционному ультиматуму президента США Дональда Трампа, срок действия которого истекает в эту пятницу. В кремле не отказались от цели полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

В условиях, когда российские войска продвигаются на поле боя, а Украина находится под сильным военным давлением, путин не считает, что сейчас настало время заканчивать войну. К тому же окружение путина рассказывает диктатору, что "фронт в Украине падет через 2-3 месяца".

Авторы публикации отмечают: ни российский народ, ни российская армия не поймут своего диктатора, если он остановится сейчас. Ведь в российском обществе, которое длительное время обрабатывала пропаганда и натравливала россиян на войну с украинцами, существует ненависть к соседней стране и ее народу.

Также в публикации отмечается, что украинские и западные военные источники признают, что россия одерживает победы, но лишь постепенно и с большими потерями. На это влияют как рельеф местности, так и застройка, которую россияне штурмуют с большими потерями.

Как отметил начальник Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, российского диктатора "в очередной раз обманули" люди из его же окружения, рассказав ему, что "фронт в Украине не выдержит и падет через 2-3 месяца".

Он добавил: в окружении путина три человека озвучивают ему эти тезисы. Это помощник путина, экс-секретарь совета безопасности и бывший глава фсб николай патрушев, первый заместитель главы администрации президента рф сергей кириенко и валерий герасимов, начальник генштаба вооруженных сил российской федерации.

патрушеву выгодно закапывать путина еще больше в войну, чтобы попытаться сделать преемником своего сына, не говоря уже о других плюшках и откатах. кириенко из администрации путина тоже сидит на потоках и зацикливает через войну на себя региональную вертикаль власти. А герасимов просто ничего другого кроме войны не знает. А путин - любитель простых решений, который до сих пор верит бумажным отчетам