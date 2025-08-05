Трамп заявив, що падіння цін на енергоносії змусить путіна "перестати вбивати людей"

$41.790.03
48.350.70
ukenru
12:15 • 22792 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
10:48 • 25998 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
10:24 • 57283 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
10:08 • 34827 перегляди
Втрати російської армії в Україні знизились до мінімуму з весни 2024 року - Міноборони БританіїPhoto
09:54 • 32366 перегляди
У російських ударних дронах виявили індійські компоненти - Єрмак
5 серпня, 06:28 • 35322 перегляди
Масове отруєння дітей сталося у таборі на Львівщині: 24 дитини у лікарні
5 серпня, 05:35 • 83465 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 122082 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
4 серпня, 12:41 • 80618 перегляди
Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути понад 120 млн євро активів з рф
Ексклюзив
4 серпня, 12:06 • 140089 перегляди
Вартість золота зростає. Чому глобальний попит на дорогоцінний метал зріс, а на ювелірні прикраси впав
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.5м/с
48%
752мм
Популярнi новини
рф атакувала залізницю у Лозовій: пошкоджено вокзал, загинув механік, 10 постраждалихPhoto5 серпня, 05:15 • 43537 перегляди
Нафта дешевшає на тлі зростання пропозиції та побоювань щодо попиту5 серпня, 05:37 • 21311 перегляди
У рф нафтозавод компанії "роснефть" зупинив половину потужностей, ціни на бензин зросли до рекорду5 серпня, 06:57 • 79738 перегляди
Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні10:41 • 15714 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 43893 перегляди
Публікації
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo12:15 • 22757 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині10:45 • 44471 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo10:24 • 57234 перегляди
Куди поїхати на вікенд: короткі мандрівки Україною, які заряджають енергією5 серпня, 05:35 • 83433 перегляди
Сергій Кузьміних і фармацевтичний ринок: де закінчується турбота про пацієнта і починається лобізмPhoto
Ексклюзив
4 серпня, 15:11 • 122056 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Данія
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 48821 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 71068 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 64070 перегляди
Вчетверте став батьком: Сергій Притула поділився зворушливою світлиною з новонародженим синомPhoto4 серпня, 09:23 • 68220 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 370254 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Нафта
Ручна граната
Пістолет
MIM-23 Hawk

Трамп заявив, що падіння цін на енергоносії змусить путіна "перестати вбивати людей"

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Дональд Трамп вважає, що зниження цін на енергоносії змусить Путіна припинити вбивати людей. Він також погрожує Індії підвищенням мит через закупівлі російської нафти.

Трамп заявив, що падіння цін на енергоносії змусить путіна "перестати вбивати людей"

Президент США Дональд Трамп стверджує, що зниження цін на енергоносії може змусити російського диктатора володимира путіна припинити вбивати людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. Він не матиме вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані 

- заявив Трамп в інтерв'ю CNBC.

Президент США додав, що незабаром "дуже суттєво" підвищить мита для Індії у зв'язку з закупівлями нею російської нафти, що продовжуються.

Трамп також заявив, що його не турбують ціни на нафту.

Коментарі американського президента прозвучали напередодні крайнього терміну, встановленого ним у п'ятницю, згідно з яким росія має припинити війну в Україні, інакше Вашингтон може ввести санкції.

Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію01.08.25, 00:51 • 137793 перегляди

Поки що погрози Трампа не змогли змінити позиції кремля.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф має відвідати росію цього тижня для чергового раунду переговорів із російськими офіційними особами.

Трамп відповів, що може зробити рф для уникнення санкцій04.08.25, 09:13 • 22255 переглядiв

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки
Україна