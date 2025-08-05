Трамп заявив, що падіння цін на енергоносії змусить путіна "перестати вбивати людей"
Київ • УНН
Дональд Трамп вважає, що зниження цін на енергоносії змусить Путіна припинити вбивати людей. Він також погрожує Індії підвищенням мит через закупівлі російської нафти.
Президент США Дональд Трамп стверджує, що зниження цін на енергоносії може змусити російського диктатора володимира путіна припинити вбивати людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.
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путін перестане вбивати людей, якщо ми знизимо ціни на енергоносії ще на 10 доларів за барель. Він не матиме вибору, тому що його економіка в жалюгідному стані
Президент США додав, що незабаром "дуже суттєво" підвищить мита для Індії у зв'язку з закупівлями нею російської нафти, що продовжуються.
Трамп також заявив, що його не турбують ціни на нафту.
Коментарі американського президента прозвучали напередодні крайнього терміну, встановленого ним у п'ятницю, згідно з яким росія має припинити війну в Україні, інакше Вашингтон може ввести санкції.
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Поки що погрози Трампа не змогли змінити позиції кремля.
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф має відвідати росію цього тижня для чергового раунду переговорів із російськими офіційними особами.
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