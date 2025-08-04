Трамп відповів, що може зробити рф для уникнення санкцій
Київ • УНН
Американський президент заявив, що росія може уникнути санкцій, якщо укладе угоду про припинення вбивств. Він зазначив, що у безглуздій війні гине багато людей, включаючи російських солдатів та тисячі українців.
Президент США Дональд Трамп пояснив, що може зробити росія для того, щоб уникнути санкцій, передає УНН.
Деталі
На запитання, чи є щось, що може зробити росія, щоб уникнути санкцій на цьому етапі, Трамп відповів: "Так, укладіть угоду, за якою людей перестануть вбивати".
Трамп заявив, що з'явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів.
Так само й в Україні, менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей
Доповнення
28 липня Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля путіним. Президент США заявив, що збирається встановити новий дедлайн для росії щодо угоди про припинення вогню у війні росії проти України приблизно в 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.
В результаті Трамп підтвердив, що після закінчення 10-денного терміну проти рф буде введено санкції. Водночас, він не впевнений, що це вплине на ситуацію з війною в Україні.
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня відбулася телефонна розмова між американською стороною та російськими високопосадовцями, щоб знайти шляхи до миру в Україні. Проте прогресу досягнуто був.
1 серпня путін заявив, що переговори з Україною про припинення вогню затребувані. При цьому він наголосив, що вимоги, озвучені росією в червні 2024 року, залишаються чинними.
путін коментував слова президента США Дональда Трампа про те, що американський лідер розчарований.
Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає росію цієї середи або четверга.