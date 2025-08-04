Трамп відповів, що може зробити рф для уникнення санкцій

Президент США Дональд Трамп пояснив, що може зробити росія для того, щоб уникнути санкцій, передає УНН.

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На запитання, чи є щось, що може зробити росія, щоб уникнути санкцій на цьому етапі, Трамп відповів: "Так, укладіть угоду, за якою людей перестануть вбивати".

Трамп заявив, що з'явилися дані про величезну кількість вбитих російських солдатів.

Так само й в Україні, менша цифра, але все одно тисячі й тисячі людей. А тепер ми додаємо міста, де їх вражають ракети. Тож у цій безглуздій війні гине багато людей - сказав Трамп.

Доповнення

28 липня Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля путіним. Президент США заявив, що збирається встановити новий дедлайн для росії щодо угоди про припинення вогню у війні росії проти України приблизно в 10 або 12 днів, починаючи з 28 липня.

В результаті Трамп підтвердив, що після закінчення 10-денного терміну проти рф буде введено санкції. Водночас, він не впевнений, що це вплине на ситуацію з війною в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня відбулася телефонна розмова між американською стороною та російськими високопосадовцями, щоб знайти шляхи до миру в Україні. Проте прогресу досягнуто був.

1 серпня путін заявив, що переговори з Україною про припинення вогню затребувані. При цьому він наголосив, що вимоги, озвучені росією в червні 2024 року, залишаються чинними.

путін коментував слова президента США Дональда Трампа про те, що американський лідер розчарований.

Дональд Трамп повідомив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, імовірно, відвідає росію цієї середи або четверга.