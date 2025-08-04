Трамп ответил, что может сделать рф для избежания санкций

Президент США Дональд Трамп объяснил, что может сделать россия для того, чтобы избежать санкций, передает УНН.

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На вопрос, есть ли что-то, что может сделать россия, чтобы избежать санкций на этом этапе, Трамп ответил: "Да, заключите соглашение, по которому людей перестанут убивать".

Трамп заявил, что появились данные об огромном количестве убитых российских солдат.

Так же и в Украине, меньшая цифра, но все равно тысячи и тысячи людей. А теперь мы добавляем города, где их поражают ракеты. Так что в этой бессмысленной войне погибает много людей - сказал Трамп.

Дополнение

28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля путиным. Президент США заявил, что собирается установить новый дедлайн для россии по соглашению о прекращении огня в войне россии против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с 28 июля.

В результате Трамп подтвердил, что по истечении 10-дневного срока против рф будут введены санкции. В то же время, он не уверен, что это повлияет на ситуацию с войной в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе состоялся телефонный разговор между американской стороной и российскими высокопоставленными лицами, чтобы найти пути к миру в Украине. Однако прогресса достигнуто не было.

1 августа путин заявил, что переговоры с Украиной о прекращении огня востребованы. При этом он подчеркнул, что требования, озвученные россией в июне 2024 года, остаются в силе.

путин комментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что американский лидер разочарован.

Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, вероятно, посетит россию в эту среду или четверг.