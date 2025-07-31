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США мали розмову з кремлем цього тижня щодо миру в Україні, але безрезультатно - Рубіо

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про телефонну розмову з російськими високопосадовцями щодо миру в Україні. Прогресу досягнуто не було, США готові до нових санкцій.

США мали розмову з кремлем цього тижня щодо миру в Україні, але безрезультатно - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня відбулася телефонна розмова між американською стороною та російськими високопосадовцями аби знайти шляхи до миру в Україні. Втім прогресу досягнуто не було. Про це Рубіо сказав в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.

У нас відбулася повноцінна розмова - не з путіним, але з деякими з його найближчих людей, в надії знайти взаєморозуміння і визначити шлях вперед, який приведе до миру. Однак ми не побачили ніякого прогресу 

- заявив держсекретар.

Доповнення

США готові запровадити нові обмеження та вторинні санкції проти рф після закінчення 10-денного терміну, оголошеного президентом Дональдом Трампом, який він дав путіну для припинення війни і досягнення мирної угоди. Речниця Держдепу Темі Брюс підтвердила, що Трамп серйозно ставиться до цього питання.

Альона Уткіна

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