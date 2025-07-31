США мали розмову з кремлем цього тижня щодо миру в Україні, але безрезультатно - Рубіо
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо повідомив про телефонну розмову з російськими високопосадовцями щодо миру в Україні. Прогресу досягнуто не було, США готові до нових санкцій.
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня відбулася телефонна розмова між американською стороною та російськими високопосадовцями аби знайти шляхи до миру в Україні. Втім прогресу досягнуто не було. Про це Рубіо сказав в ефірі телеканалу Fox News, передає УНН.
У нас відбулася повноцінна розмова - не з путіним, але з деякими з його найближчих людей, в надії знайти взаєморозуміння і визначити шлях вперед, який приведе до миру. Однак ми не побачили ніякого прогресу
Доповнення
США готові запровадити нові обмеження та вторинні санкції проти рф після закінчення 10-денного терміну, оголошеного президентом Дональдом Трампом, який він дав путіну для припинення війни і досягнення мирної угоди. Речниця Держдепу Темі Брюс підтвердила, що Трамп серйозно ставиться до цього питання.