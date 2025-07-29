До Трампа потрібно ставитися серйозно, в його арсеналі багато речей: у Держдепі прокоментували новий дедлайн для росії

США готові запровадити нові обмеження і вторинні санкції проти рф після закінчення 10-денного терміну, оголошеного президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила речниця Держдепу США Темі Брюс під час брифінгу, передає УНН.

Ну, очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина. І ми бачили результати цього по всьому світу, знову ж таки, найостанніше в Індо-Тихоокеанському регіоні і, звичайно, з його посланцями та характером зобов'язань, які ми взяли на себе. Я б сказала, що регулярно обговорюються санкції, і президент також підняв питання санкцій і навіть вторинних, оскільки певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти. Ми знаємо, що це в його арсеналі, є багато речей, які він може зробити, так само як є багато речей, які може зробити секретар Рубіо. Але сам президент згадав про ці дві динаміки. Він був терплячим, і це, можливо, було неправильно витлумачено деякими людьми. І я думаю, що час для неправильного тлумачення вже минув