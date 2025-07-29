До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що новий термін для президента росії володимира путіна щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною – 10 днів, передає УНН із посиланням на АР.

Як відзначає видання, новий "дедлайн" "дає путіну час до 8 серпня, щоб досягти угоди, інакше США запровадять жорсткі тарифи чи санкції".

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Раніше Трамп дав путіну 50 днів, але раніше цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки не бачить жодного прогресу.