До 8 серпня: Трамп скоротив "дедлайн" для путіна до 10 днів
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що новий термін для президента росії володимира путіна щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною становить 10 днів. Цей "дедлайн" дає путіну час до 8 серпня, інакше США запровадять жорсткі тарифи або санкції.
Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що новий термін для президента росії володимира путіна щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною – 10 днів, передає УНН із посиланням на АР.
Як відзначає видання, новий "дедлайн" "дає путіну час до 8 серпня, щоб досягти угоди, інакше США запровадять жорсткі тарифи чи санкції".
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Раніше Трамп дав путіну 50 днів, але раніше цього тижня заявив, що скорочує термін, оскільки не бачить жодного прогресу.