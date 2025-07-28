"Незабаром у Туреччині накриють стіл миру": Ердоган очікує, що скоро кривава війна в Україні закінчиться

У Туреччині незабаром буде накрито стіл миру і ця кривава війна в Україні закінчиться. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає УНН.

Так само, як у Стамбулі розпочалися переговори між росією та Україною, незабаром у Туреччині буде накрито стіл миру, і ця кривава війна закінчиться - цитує видання президента Туреччини.

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