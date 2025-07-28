"Незабаром у Туреччині накриють стіл миру": Ердоган очікує, що скоро кривава війна в Україні закінчиться
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що незабаром у Туреччині буде "накрито стіл миру", що покладе край війні. Це відбудеться аналогічно до переговорів, що розпочалися в Стамбулі.
У Туреччині незабаром буде накрито стіл миру і ця кривава війна в Україні закінчиться. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, передає УНН.
Так само, як у Стамбулі розпочалися переговори між росією та Україною, незабаром у Туреччині буде накрито стіл миру, і ця кривава війна закінчиться
Трамп пригрозив росії вторинними митами, але заявив, що "не хоче цього робити"28.07.25, 16:47 • 1482 перегляди
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