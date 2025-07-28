Трамп пригрозив росії вторинними митами, але заявив, що "не хоче цього робити"
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп уточнив свій дедлайн для росії щодо припинення війни в Україні, заявивши, що оголосить про санкції або мита сьогодні ввечері або завтра. Він назвав війну "кривавою" і наголосив на необхідності швидкого укладення угоди.
Президент США Дональд Трамп детальніше розповів про свій новий дедлайн у "приблизно 10 або 12 днів" для росії, щоб припинити війну в Україні, пише УНН.
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"Я оголошу це, ймовірно, сьогодні ввечері або завтра, немає причин чекати", – сказав Трамп, якого цитує Sky News, під час візиту до Великої Британії.
"Це будуть санкції, а можливо, і мита, вторинні мита", - вказав Трамп.
Але при цьому президент США заявив: "Я не хочу робити це з росією".
"Я люблю російський народ, це чудові люди", - заявив він.
Трамп описав війну як "дійсно криваву війну" і сказав, що укладання угоди було б "здоровим глуздом".
"Я думаю, що врешті щось станеться", - додав він.
"Це має статися швидко, так багато людей гине", - сказав Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з сьогодні, 28 липня.