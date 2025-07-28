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Трамп пригрозив росії вторинними митами, але заявив, що "не хоче цього робити"

Київ • УНН

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Президент США Дональд Трамп уточнив свій дедлайн для росії щодо припинення війни в Україні, заявивши, що оголосить про санкції або мита сьогодні ввечері або завтра. Він назвав війну "кривавою" і наголосив на необхідності швидкого укладення угоди.

Трамп пригрозив росії вторинними митами, але заявив, що "не хоче цього робити"

Президент США Дональд Трамп детальніше розповів про свій новий дедлайн у "приблизно 10 або 12 днів" для росії, щоб припинити війну в Україні, пише УНН.

Деталі

"Я оголошу це, ймовірно, сьогодні ввечері або завтра, немає причин чекати", – сказав Трамп, якого цитує Sky News, під час візиту до Великої Британії.

"Це будуть санкції, а можливо, і мита, вторинні мита", - вказав Трамп.

Але при цьому президент США заявив: "Я не хочу робити це з росією".

"Я люблю російський народ, це чудові люди", - заявив він.

Трамп описав війну як "дійсно криваву війну" і сказав, що укладання угоди було б "здоровим глуздом".

"Я думаю, що врешті щось станеться", - додав він.

"Це має статися швидко, так багато людей гине", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для рф щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні приблизно у 10 або 12 днів, починаючи з сьогодні, 28 липня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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