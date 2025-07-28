Трамп пригрозил россии вторичными пошлинами, но заявил, что "не хочет этого делать"
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп уточнил свой дедлайн для россии по прекращению войны в Украине, заявив, что объявит о санкциях или пошлинах сегодня вечером или завтра. Он назвал войну "кровавой" и подчеркнул необходимость скорейшего заключения соглашения.
Президент США Дональд Трамп подробнее рассказал о своем новом дедлайне в "примерно 10 или 12 дней" для россии, чтобы прекратить войну в Украине, пишет УНН.
Детали
"Я объявлю это, вероятно, сегодня вечером или завтра, нет причин ждать", - сказал Трамп, которого цитирует Sky News, во время визита в Великобританию.
"Это будут санкции, а возможно, и пошлины, вторичные пошлины", - указал Трамп.
Но при этом президент США заявил: "Я не хочу делать это с россией".
"Я люблю российский народ, это замечательные люди", - заявил он.
Трамп описал войну как "действительно кровавую войну" и сказал, что заключение соглашения было бы "здравым смыслом".
"Я думаю, что в конце концов что-то произойдет", - добавил он.
"Это должно произойти быстро, так много людей погибает", - сказал Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для РФ относительно соглашения о прекращении огня в войне рф против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня, 28 июля.