"Скоро в Турции накроют стол мира": Эрдоган ожидает, что скоро кровавая война в Украине закончится
Киев • УНН
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вскоре в Турции будет "накрыт стол мира", который положит конец войне. Это произойдет аналогично переговорам, начавшимся в Стамбуле.
В Турции вскоре будет накрыт стол мира, и эта кровавая война в Украине закончится. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает УНН.
Так же, как в Стамбуле начались переговоры между россией и Украиной, вскоре в Турции будет накрыт стол мира, и эта кровавая война закончится
Трамп пригрозил россии вторичными пошлинами, но заявил, что "не хочет этого делать"28.07.25, 16:47 • 1340 просмотров
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для рф по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня, 28 июля.