"Скоро в Турции накроют стол мира": Эрдоган ожидает, что скоро кровавая война в Украине закончится

В Турции вскоре будет накрыт стол мира, и эта кровавая война в Украине закончится. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает УНН.

Так же, как в Стамбуле начались переговоры между россией и Украиной, вскоре в Турции будет накрыт стол мира, и эта кровавая война закончится - цитирует издание президента Турции.

Трамп пригрозил россии вторичными пошлинами, но заявил, что "не хочет этого делать"

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для рф по соглашению о прекращении огня в войне рф против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня, 28 июля.