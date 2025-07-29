К Трампу нужно относиться серьезно, в его арсенале много вещей: в Госдепе прокомментировали новый дедлайн для россии

США готовы ввести новые ограничения и вторичные санкции против рф по истечении 10-дневного срока, объявленного президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Теми Брюс во время брифинга, передает УНН.

Ну, очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он серьезный человек. И мы видели результаты этого по всему миру, опять же, самое последнее в Индо-Тихоокеанском регионе и, конечно, с его посланниками и характером обязательств, которые мы взяли на себя. Я бы сказала, что регулярно обсуждаются санкции, и президент также поднял вопрос санкций и даже вторичных, поскольку определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти. Мы знаем, что это в его арсенале, есть много вещей, которые он может сделать, так же как есть много вещей, которые может сделать секретарь Рубио. Но сам президент упомянул об этих двух динамиках. Он был терпелив, и это, возможно, было неправильно истолковано некоторыми людьми. И я думаю, что время для неправильного толкования уже прошло