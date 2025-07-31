США на этой неделе провели переговоры с кремлем о мире в Украине, но безрезультатно - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о телефонном разговоре с российскими высокопоставленными лицами по поводу мира в Украине. Прогресса достигнуто не было, США готовы к новым санкциям.
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе состоялся телефонный разговор между американской стороной и российскими высокопоставленными лицами, чтобы найти пути к миру в Украине. Впрочем, прогресса достигнуто не было. Об этом Рубио сказал в эфире телеканала Fox News, передает УНН.
У нас состоялся полноценный разговор - не с путиным, но с некоторыми из его ближайших людей, в надежде найти взаимопонимание и определить путь вперед, который приведет к миру. Однако мы не увидели никакого прогресса
Дополнение
США готовы ввести новые ограничения и вторичные санкции против рф после окончания 10-дневного срока, объявленного президентом Дональдом Трампом, который он дал путину для прекращения войны и достижения мирного соглашения. Пресс-секретарь Госдепа Теми Брюс подтвердила, что Трамп серьезно относится к этому вопросу.