США на этой неделе провели переговоры с кремлем о мире в Украине, но безрезультатно - Рубио

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 20901 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 12:18 • 35599 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
31 июля, 12:07 • 112403 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
31 июля, 10:55 • 60570 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
31 июля, 10:17 • 66531 просмотра
Рада восстановила полномочия НАБУ и САП президентским законопроектом
Эксклюзив
31 июля, 07:35 • 66053 просмотра
Очередной вброс: спикер ОСУВ "Хортица" о заявлении рф о захвате Часового Яра
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 232188 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 269601 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 113008 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 09:57 • 97144 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
69%
746мм
Популярные новости
Число пострадавших в Киеве после ночной атаки рф возросло до 124 человек - Ткаченко31 июля, 10:16 • 21624 просмотра
Комиссар ЕС Кос отреагировала на принятие законопроекта о НАБУ и САП31 июля, 11:07 • 6238 просмотра
Атака рф на Киев 31 июля: пострадавших уже 135, среди них - 12 детейPhotoVideo31 июля, 11:54 • 18619 просмотра
Почти 24 тыс. тонн урожая передал в Россию: разоблачен депутат от ОПЗЖ, сотрудничавший с оккупантамиPhoto13:29 • 4928 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto14:00 • 18574 просмотра
публикации
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto14:00 • 18702 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 20908 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 232212 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 269629 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 197325 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Александр Сырский
Виталий Кличко
Антониу Гутерриш
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Донецкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo17:36 • 2702 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto14:00 • 18698 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 130807 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 191801 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 247116 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Тесла Модель Y
Tesla Cybertruck
Шахед-136

США на этой неделе провели переговоры с кремлем о мире в Украине, но безрезультатно - Рубио

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о телефонном разговоре с российскими высокопоставленными лицами по поводу мира в Украине. Прогресса достигнуто не было, США готовы к новым санкциям.

США на этой неделе провели переговоры с кремлем о мире в Украине, но безрезультатно - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе состоялся телефонный разговор между американской стороной и российскими высокопоставленными лицами, чтобы найти пути к миру в Украине. Впрочем, прогресса достигнуто не было. Об этом Рубио сказал в эфире телеканала Fox News, передает УНН.

У нас состоялся полноценный разговор - не с путиным, но с некоторыми из его ближайших людей, в надежде найти взаимопонимание и определить путь вперед, который приведет к миру. Однако мы не увидели никакого прогресса 

- заявил госсекретарь.

Дополнение

США готовы ввести новые ограничения и вторичные санкции против рф после окончания 10-дневного срока, объявленного президентом Дональдом Трампом, который он дал путину для прекращения войны и достижения мирного соглашения. Пресс-секретарь Госдепа Теми Брюс подтвердила, что Трамп серьезно относится к этому вопросу.

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Марко Рубио
Фокс Ньюс
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина