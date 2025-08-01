Висунуті раніше вимоги до України лишаються незмінними - путін

російський диктатор володимир путін заявив, що переговори з Україною щодо припинення вогню є затребуваними. При цьому він наголосив, що вимоги, озвучені росією у червні 2024 року залишаються чинними, пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Нам потрібен тривалий і міцний мир на хороших базових засадах, які б задовольнили і росію, і Україну. Напевно, мають рацію ті перемовники з української сторони, які акуратно, між іншим, але виклали ідею, що потрібно говорити про європейську безпеку в цілому