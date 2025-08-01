Висунуті раніше вимоги до України лишаються незмінними - путін
Київ • УНН
Володимир Путін заявив про затребуваність переговорів з Україною, але підкреслив, що вимоги Росії від червня 2024 року залишаються чинними. Москва готова чекати, якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів.
російський диктатор володимир путін заявив, що переговори з Україною щодо припинення вогню є затребуваними. При цьому він наголосив, що вимоги, озвучені росією у червні 2024 року залишаються чинними, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Нам потрібен тривалий і міцний мир на хороших базових засадах, які б задовольнили і росію, і Україну. Напевно, мають рацію ті перемовники з української сторони, які акуратно, між іншим, але виклали ідею, що потрібно говорити про європейську безпеку в цілому
путін заявив, що переговори з Україною наразі є затребуваними. При цьому він додав, що якщо Київ вважає, що зараз не час для переговорів, то москва готова почекати.
Диктатор загалом позитивно оцінив переговори, які відбулися у Стамбулі. Він також підкреслив, що вимоги, які росія висувала Україні у червні 2024 року залишаються незмінними.
Нагадаємо
Раніше російська сторона вимагала, щоб українські війська вийшли з території так званих "днр", "лнр", Херсонської та Запорізької областей. Також Україна мала зобов’язатися не вступати в НАТО та лишатися позаблоковою державно.
путін також заявив, що під час обміну тілами загиблих росія передала Україні тисячі тіл полеглих українських воїнів, натомість отримавши лише десятки тіл російських солдатів.
російський лідер, крім того, назвав свою владу законною, а українську владу незаконною.
Доповнення
російські чиновники відкладають переговори на найвищому рівні між президентами України та росії. Американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що росія лише імітує зацікавленість у переговорах, щоб виграти час.