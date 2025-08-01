Выдвинутые ранее требования к Украине остаются неизменными - путин

$41.710.05
47.750.40
ukenru
09:01 • 10977 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
08:17 • 38235 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
06:54 • 31316 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 81434 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 86391 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 60333 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 91930 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 12:18 • 83745 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
31 июля, 12:07 • 146642 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
31 июля, 10:55 • 83558 просмотра
Рада увеличила расходы на оборону
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
47%
748мм
Популярные новости
Украина строит масштабные укрепления для сдерживания летнего наступления России - WSJ1 августа, 01:59 • 46425 просмотра
«Черная касса» на 4 миллиона гривен: ГБР разоблачило очередную коррупционную схемуPhoto1 августа, 02:48 • 59881 просмотра
Оззи Осборн похоронен в саду своего особняка в АнглииPhoto1 августа, 04:23 • 45279 просмотра
Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктовPhoto06:16 • 53804 просмотра
В результате санкций Росатом больше не может сам строить энергоблоки - ЦПД СНБО06:38 • 23086 просмотра
публикации
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком11:54 • 628 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
08:17 • 38200 просмотра
Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктовPhoto06:16 • 53866 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 81392 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto1 августа, 04:30 • 86352 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 37322 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 93648 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 155795 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 214944 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 268634 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Facebook
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

Выдвинутые ранее требования к Украине остаются неизменными - путин

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Владимир Путин заявил о востребованности переговоров с Украиной, но подчеркнул, что требования России от июня 2024 года остаются в силе. Москва готова ждать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров.

Выдвинутые ранее требования к Украине остаются неизменными - путин

российский диктатор владимир путин заявил, что переговоры с Украиной о прекращении огня востребованы. При этом он подчеркнул, что требования, озвученные россией в июне 2024 года, остаются в силе, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основах, которые удовлетворили бы и Россию, и Украину. Наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые аккуратно, между прочим, но изложили идею, что нужно говорить о европейской безопасности в целом

- заявил путин.

Путин заявил, что переговоры с Украиной сейчас востребованы. При этом он добавил, что если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то Москва готова подождать.

Диктатор в целом позитивно оценил переговоры, состоявшиеся в Стамбуле. Он также подчеркнул, что требования, которые Россия выдвигала Украине в июне 2024 года, остаются неизменными.

Напомним

Ранее российская сторона требовала, чтобы украинские войска вышли с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Также Украина должна была обязаться не вступать в НАТО и оставаться внеблоковым государством.

Путин также заявил, что во время обмена телами погибших Россия передала Украине тысячи тел павших украинских воинов, взамен получив лишь десятки тел российских солдат.

Российский лидер, кроме того, назвал свою власть законной, а украинскую власть незаконной.

Дополнение 

Российские чиновники откладывают переговоры на высшем уровне между президентами Украины и России. Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время. 

Павел Зинченко

политика
Институт изучения войны
НАТО
Украина