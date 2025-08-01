Выдвинутые ранее требования к Украине остаются неизменными - путин

российский диктатор владимир путин заявил, что переговоры с Украиной о прекращении огня востребованы. При этом он подчеркнул, что требования, озвученные россией в июне 2024 года, остаются в силе, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основах, которые удовлетворили бы и Россию, и Украину. Наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые аккуратно, между прочим, но изложили идею, что нужно говорить о европейской безопасности в целом