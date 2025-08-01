Выдвинутые ранее требования к Украине остаются неизменными - путин
Киев • УНН
Владимир Путин заявил о востребованности переговоров с Украиной, но подчеркнул, что требования России от июня 2024 года остаются в силе. Москва готова ждать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров.
российский диктатор владимир путин заявил, что переговоры с Украиной о прекращении огня востребованы. При этом он подчеркнул, что требования, озвученные россией в июне 2024 года, остаются в силе, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основах, которые удовлетворили бы и Россию, и Украину. Наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые аккуратно, между прочим, но изложили идею, что нужно говорить о европейской безопасности в целом
Путин заявил, что переговоры с Украиной сейчас востребованы. При этом он добавил, что если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, то Москва готова подождать.
Диктатор в целом позитивно оценил переговоры, состоявшиеся в Стамбуле. Он также подчеркнул, что требования, которые Россия выдвигала Украине в июне 2024 года, остаются неизменными.
Напомним
Ранее российская сторона требовала, чтобы украинские войска вышли с территории так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Также Украина должна была обязаться не вступать в НАТО и оставаться внеблоковым государством.
Путин также заявил, что во время обмена телами погибших Россия передала Украине тысячи тел павших украинских воинов, взамен получив лишь десятки тел российских солдат.
Российский лидер, кроме того, назвал свою власть законной, а украинскую власть незаконной.
Дополнение
Российские чиновники откладывают переговоры на высшем уровне между президентами Украины и России. Американский Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время.