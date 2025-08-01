путін Трампу: всі розчарування виникають від надмірних очікувань
Київ • УНН
путін прокоментував заяву Дональда Трампа про розчарування, зазначивши, що всі розчарування виникають від надмірних очікувань. російська сторона пропонувала три групи для переговорів онлайн, які поки не запрацювали.
російський диктатор володимир путін прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що американський лідер розчарований ним, передає УНН.
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"Что касается каких-либо разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но, для того чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а спокойно, в тиши переговорного процесса", - сказал путин.
За його словами, нібито саме для цього російська сторона запропонувала створити три групи для переговорів, які б могли працювати онлайн.
"Ми домовилися, що можемо вести такі переговори без камер, без жодних політичних трісків, у спокійному режимі і шукати компроміси. Вони поки що не запрацювали, і робота ще не розпочалася. Перша реакція, як нам здалося, української сторони була позитивною", - стверджує путін.
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що відкрито сказав представникам США передати американському лідеру, щоб той "діяв акуратно" і тоді "можна домовитися".
"50, 60, 10 днів. Так політика не робиться. Якщо він (Трамп – ред.) світу хоче, він повинен підключатися акуратно, ґрунтовно. Це військове зіткнення, і вказати там не вийде, тим більше ядерній державі. Слухайте, ну це просто сміх викликає", - сказав лукашенко на спільній.
Контекст
28 липня Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля владимиром путіним.
Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для Росії щодо угоди про припинення вогню у війні росії проти України приблизно в 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня.
В результаті Трамп підтвердив, що після закінчення 10-денного терміну проти рф буде введено санкції. Водночас, він не впевнений, що це вплине на ситуацію з війною в Україні.
Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня відбулася телефонна розмова між американською стороною та російськими високопосадовцями, щоб знайти шляхи до миру в Україні. Проте прогресу досягнуто був.
1 серпня путін заявив, що переговори з Україною про припинення вогню затребувані. При цьому він наголосив, що вимоги, озвучені росією в червні 2024 року, залишаються чинними.