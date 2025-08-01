путін Трампу: всі розчарування виникають від надмірних очікувань

російський диктатор володимир путін прокоментував слова президента США Дональда Трампа про те, що американський лідер розчарований ним, передає УНН.

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"Что касается каких-либо разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но, для того чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а спокойно, в тиши переговорного процесса", - сказал путин.

За його словами, нібито саме для цього російська сторона запропонувала створити три групи для переговорів, які б могли працювати онлайн.

"Ми домовилися, що можемо вести такі переговори без камер, без жодних політичних трісків, у спокійному режимі і шукати компроміси. Вони поки що не запрацювали, і робота ще не розпочалася. Перша реакція, як нам здалося, української сторони була позитивною", - стверджує путін.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко стверджує, що відкрито сказав представникам США передати американському лідеру, щоб той "діяв акуратно" і тоді "можна домовитися".

"50, 60, 10 днів. Так політика не робиться. Якщо він (Трамп – ред.) світу хоче, він повинен підключатися акуратно, ґрунтовно. Це військове зіткнення, і вказати там не вийде, тим більше ядерній державі. Слухайте, ну це просто сміх викликає", - сказав лукашенко на спільній.

Контекст

28 липня Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля владимиром путіним.

Трамп заявив, що збирається встановити новий дедлайн для Росії щодо угоди про припинення вогню у війні росії проти України приблизно в 10 або 12 днів, починаючи з сьогоднішнього дня.

В результаті Трамп підтвердив, що після закінчення 10-денного терміну проти рф буде введено санкції. Водночас, він не впевнений, що це вплине на ситуацію з війною в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що цього тижня відбулася телефонна розмова між американською стороною та російськими високопосадовцями, щоб знайти шляхи до миру в Україні. Проте прогресу досягнуто був.

1 серпня путін заявив, що переговори з Україною про припинення вогню затребувані. При цьому він наголосив, що вимоги, озвучені росією в червні 2024 року, залишаються чинними.