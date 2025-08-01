путин Трампу: все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий

российский диктатор владимир путин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что американский лидер разочарован им, передает УНН.

Детали

"Что касается каких-либо разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но, для того чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а спокойно, в тиши переговорного процесса", - сказал путин.

По его словам, якобы именно для этого российская сторона предложила создать три группы для переговоров, которые могли бы работать онлайн.

"Мы договорились, что можем вести такие переговоры без камер, без всяких политических тресков, в спокойном режиме и искать компромиссы. Они пока не заработали, и работа еще не началась. Первая реакция, как нам показалось, украинской стороны была положительной", - утверждает путин.

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко утверждает, что открыто сказал представителям США передать американскому лидеру, чтобы тот "действовал аккуратно" и тогда "можно договориться".

"50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он (Трамп – ред.) мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает", - сказал лукашенко на совместной.

Контекст

28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным.

Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для России по соглашению о прекращении огня в войне россии против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня.

В результате Трамп подтвердил, что по истечении 10-дневного срока против рф будут введены санкции. В то же время, он не уверен, что это повлияет на ситуацию с войной в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе состоялся телефонный разговор между американской стороной и российскими высокопоставленными лицами, чтобы найти пути к миру в Украине. Однако прогресса достигнуто не было.

1 августа путин заявил, что переговоры с Украиной о прекращении огня востребованы. При этом он подчеркнул, что требования, озвученные россией в июне 2024 года, остаются в силе.