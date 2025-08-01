путин Трампу: все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий

$41.710.05
47.750.40
ukenru
Эксклюзив
12:26 • 6712 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
09:01 • 22114 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
08:17 • 65361 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 46315 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 114436 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 115286 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 81087 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Эксклюзив
31 июля, 13:18 • 103142 просмотра
Синхронность заявлений Кузьминых и "Дарницы": юрист объяснил, может ли это стать основанием для экспертизы и расследования
Эксклюзив
31 июля, 12:18 • 87312 просмотра
Акциз на сладкие газированные напитки: когда парламент может рассмотреть законопроект и сделает ли это вообще
31 июля, 12:07 • 148500 просмотра
Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.4м/с
44%
748мм
Популярные новости
Оззи Осборн похоронен в саду своего особняка в АнглииPhoto1 августа, 04:23 • 61832 просмотра
Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктовPhoto1 августа, 06:16 • 81577 просмотра
В результате санкций Росатом больше не может сам строить энергоблоки - ЦПД СНБО1 августа, 06:38 • 35135 просмотра
Скандал вокруг БЭБ: победитель конкурса Цивинский пройдет полиграф10:54 • 27463 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком11:54 • 16570 просмотра
публикации
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком11:54 • 16596 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
08:17 • 65399 просмотра
Что приготовить в августе: 5 сезонных рецептов из свежих овощей и фруктовPhoto1 августа, 06:16 • 81634 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 114488 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto1 августа, 04:30 • 115323 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Борис Писториус
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Польша
Реклама
УНН Lite
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде13:00 • 3490 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 48208 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 112468 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 165240 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 223734 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
9К720 Искандер

путин Трампу: все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий

Киев • УНН

 • 106 просмотра

путин прокомментировал заявление Дональда Трампа о разочаровании, отметив, что все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий. российская сторона предлагала три группы для переговоров онлайн, которые пока не заработали.

путин Трампу: все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий

российский диктатор владимир путин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что американский лидер разочарован им, передает УНН.

Детали

"Что касается каких-либо разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное общее правило. Но, для того чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а спокойно, в тиши переговорного процесса", - сказал путин.

По его словам, якобы именно для этого российская сторона предложила создать три группы для переговоров, которые могли бы работать онлайн.

"Мы договорились, что можем вести такие переговоры без камер, без всяких политических тресков, в спокойном режиме и искать компромиссы. Они пока не заработали, и работа еще не началась. Первая реакция, как нам показалось, украинской стороны была положительной", - утверждает путин.

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко утверждает, что открыто сказал представителям США передать американскому лидеру, чтобы тот "действовал аккуратно" и тогда "можно договориться".

"50, 60, 10 дней. Так политика не делается. Если он (Трамп – ред.) мира хочет, он должен подключаться аккуратно, основательно. Это военное столкновение, и указать там не получится, тем более ядерной державе. Слушайте, ну это просто смех вызывает", - сказал лукашенко на совместной.

Контекст

28 июля Трамп заявил, что "очень разочарован" главой кремля владимиром путиным.

Трамп заявил, что собирается установить новый дедлайн для России по соглашению о прекращении огня в войне россии против Украины примерно в 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. 

В результате Трамп подтвердил, что по истечении 10-дневного срока против рф будут введены санкции. В то же время, он не уверен, что это повлияет на ситуацию с войной в Украине. 

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе состоялся телефонный разговор между американской стороной и российскими высокопоставленными лицами, чтобы найти пути к миру в Украине. Однако прогресса достигнуто не было.

1 августа путин заявил, что переговоры с Украиной о прекращении огня востребованы. При этом он подчеркнул, что требования, озвученные россией в июне 2024 года, остаются в силе.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Беларусь
Марко Рубио
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина