Трамп заявил, что падение цен на энергоносители заставит Путина "перестать убивать людей"
Киев • УНН
Дональд Трамп считает, что снижение цен на энергоносители заставит Путина прекратить убивать людей. Он также угрожает Индии повышением пошлин из-за закупок российской нефти.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что снижение цен на энергоносители может заставить российского диктатора владимира путина прекратить убивать людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
Детали
Путин перестанет убивать людей, если мы снизим цены на энергоносители еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика в плачевном состоянии
Президент США добавил, что вскоре "очень существенно" повысит пошлины для Индии в связи с продолжающимися закупками ею российской нефти.
Трамп также заявил, что его не беспокоят цены на нефть.
Комментарии американского президента прозвучали накануне крайнего срока, установленного им в пятницу, согласно которому Россия должна прекратить войну в Украине, иначе Вашингтон может ввести санкции.
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Пока что угрозы Трампа не смогли изменить позицию Кремля.
Специальный представитель президента США Стив Виткофф должен посетить Россию на этой неделе для очередного раунда переговоров с российскими официальными лицами.
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