Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что по истечении 10-дневного срока против РФ будут введены санкции. В то же время он не уверен, что это повлияет на ситуацию с войной в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.

Я считаю отвратительным то, что делает Россия. Это отвратительно. Это война Байдена. Это не моя война, но я сказал: если я приду к власти, постараюсь все это остановить. Но то, что делает Россия - очень печально