Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп подтвердил введение санкций против РФ после 10-дневного срока, выразив сомнение в их эффективности. Он отметил, что сожалеет о потерях россиян, но США не должны быть вовлечены в войну.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что по истечении 10-дневного срока против РФ будут введены санкции. В то же время он не уверен, что это повлияет на ситуацию с войной в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на выступление Трампа в Белом доме.
Я считаю отвратительным то, что делает Россия. Это отвратительно. Это война Байдена. Это не моя война, но я сказал: если я приду к власти, постараюсь все это остановить. Но то, что делает Россия - очень печально
Глава Белого дома добавил, что ему жаль, что россиян гибнет больше, чем украинцев, но США не должны быть вовлечены в эту войну.
"Кстати, я заключил соглашение с НАТО, по которому НАТО платит нам за это. Итак, да - мы наложим санкции. Хотя я не знаю, затрагивают ли санкции его (Путина - ред.). Они уже хорошо знакомы с санкциями. Я знаю о санкциях лучше любого - и о тарифах, и обо всем остальном. Не знаю, действительно ли это влияет, но мы это сделаем", - сказал Трамп.
Контекст
14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.
28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой Кремля Владимиром Путиным и что может сократить 50-дневный срок для России относительно соглашения о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что на этой неделе состоялся телефонный разговор между американской стороной и российскими высокопоставленными лицами, чтобы найти пути к миру в Украине. Впрочем, прогресса достигнуто не было.
Президент США не оставляет надежды заключить соглашение и прекратить агрессивные военные действия России в Украине. Недавно появилась информация, что в США прекращение войны России в Украине ожидают до 8 августа. В частности, об этом Соединенные Штаты сообщили в Совете Безопасности ООН в четверг, 31 июля.