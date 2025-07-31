рф та Україна повинні домовитися: Трамп визначив терміни припинення війни
Київ • УНН
США очікують припинення війни в Україні до 8 серпня. Цю інформацію підтвердив провідний дипломат США в Раді Безпеки ООН.
Президент США не залишає надії укласти угоду та припинити агресивні військові дії росії в Україні. Нещодавно з'явилась інформація, що у США припинення війни росії в Україні очікують до 8 серпня. Зокрема про це Сполучені Штати повідомили в Раді Безпеки ООН у четвер.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Згідно з поточною інформацією, у Білому домі очікують на припинення війни росії в Україні до 8 серпня. Це є на даний час лише заява про відповідне "бажання" президента США Трампа, яке підтвердив провідний дипломат зі Сполучених Штатів.
І Росія, і Україна повинні домовитися про припинення вогню та міцний мир. Настав час укласти угоду. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це має бути зроблено до 8 серпня. Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру
Нагадаємо
Минулої доби президент США Дональд Трамп повторював свій ультиматум щодо припинення війни рф в Україні.
Під час повернення з Шотландії Трамп заявив пресі на борту урядового літака Air Force One:
Через десять днів. Тоді ми запровадимо на нього тарифи, щось таке. І я не знаю, чи це якось вплине на росію. Тому що, очевидно, він (президент рф путін, – ред.) ймовірно, хоче продовжувати війну
За даними CNN, у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа склались напруженні стосунки з російським диктатором володимиром путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови Ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами: Трамп порадив йому стежити за своїми словами.