"Нехай стежить за своїми словами": Трамп відповів медведєву на його погрози США війною
Київ • УНН
Дональд Трамп відреагував на погрози Дмитра Медведєва війною зі США, закликавши його стежити за словами. Трамп також прокоментував відносини США з Індією та Росією.
Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови Ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами: Трамп порадив йому стежити за своїми словами, передає УНН.
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"Мені байдуже, що Індія зробить із росією. Нехай вони разом розвалять свої мертві економіки, мені все одно", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.
Трамп заявив, що США вели дуже мало бізнесу з Індією та назвав їхні мита занадто високими, одними з найвищих у світі.
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Так само росія та США майже не ведуть бізнесу разом. Давайте залишимо все як є, і скажіть медведєву, невдалому експрезиденту рф, який вважає себе все ще президентом, стежити за своїми словами. Він заходить на дуже небезпечну територію!
Контекст
Днями заступник голови Ради безпеки рф й колишній президент росії дмитро медвєдєв у відповідь на рішення президента Дональда Трампа залишити путіну 10-12 днів на примирення з Україною, пригрозив війною зі США.
28 липня Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для росії щодо угоди про припинення вогню у війні проти України, який становитиме 10-12 днів. Це рішення прийнято через відсутність прогресу після попереднього 50-денного терміну.