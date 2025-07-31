"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил Медведеву на его угрозы США войной

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами, передает УНН.

"Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что США вели очень мало бизнеса с Индией и назвал их пошлины слишком высокими, одними из самых высоких в мире.

Трамп вводит 25-процентные пошлины на индийские товары из-за закупок энергоносителей из РФ

Так же Россия и США почти не ведут бизнеса вместе. Давайте оставим все как есть, и скажите Медведеву, неудачному экс-президенту РФ, который считает себя все еще президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!