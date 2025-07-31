"Пусть следит за своими словами": Трамп ответил Медведеву на его угрозы США войной
Киев • УНН
Дональд Трамп отреагировал на угрозы Дмитрия Медведева войной с США, призвав его следить за словами. Трамп также прокомментировал отношения США с Индией и Россией.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами, передает УНН.
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"Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Пусть они вместе развалят свои мертвые экономики, мне все равно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что США вели очень мало бизнеса с Индией и назвал их пошлины слишком высокими, одними из самых высоких в мире.
Трамп вводит 25-процентные пошлины на индийские товары из-за закупок энергоносителей из РФ30.07.25, 16:11 • 3768 просмотров
Так же Россия и США почти не ведут бизнеса вместе. Давайте оставим все как есть, и скажите Медведеву, неудачному экс-президенту РФ, который считает себя все еще президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию!
Контекст
На днях заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев в ответ на решение президента Дональда Трампа оставить Путину 10-12 дней на примирение с Украиной, пригрозил войной с США.
28 июля Дональд Трамп объявил об установлении нового дедлайна для России по соглашению о прекращении огня в войне против Украины, который составит 10-12 дней. Это решение принято из-за отсутствия прогресса после предыдущего 50-дневного срока.