"Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни зі США": медвєдєв про заяву Трампа дати путіну 10–12 днів для домовленості з Україною
Київ • УНН
Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки рф, пригрозив війною зі США у відповідь на заяву Дональда Трампа про 10-12 днів для домовленості з Україною. Він зазначив, що кожен новий ультиматум є кроком до війни з країною Трампа.
Заступник голови Ради безпеки рф й колишній президент росії дмитро медвєдєв у відповідь на рішення президента Дональда Трампа залишити путіну 10-12 днів на примирення з Україною, пригрозив війною зі США. Про це він повідомив у соцмережі Х, пише УНН.
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медвєдєв заявив, що президент США Дональд Трамп грає з росією у гру ультиматумів. Він зазначив, що лідер США повинен пам'ятати, що "росія - це не Ізраїль і навіть не Іран".
Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни. Не між росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для росії щодо угоди про припинення вогню у війні проти України, який становитиме 10-12 днів. Це рішення прийнято через відсутність прогресу після попереднього 50-денного терміну.