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"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне с США": медведев о заявлении Трампа дать путину 10–12 дней для договоренности с Украиной

Киев • УНН

 • 294 просмотра

дмитрий медведев, заместитель председателя Совета безопасности рф, пригрозил войной с США в ответ на заявление Дональда Трампа о 10-12 днях для договоренности с Украиной. Он отметил, что каждый новый ультиматум является шагом к войне со страной Трампа.

"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне с США": медведев о заявлении Трампа дать путину 10–12 дней для договоренности с Украиной

Заместитель председателя Совета безопасности рф и бывший президент россии дмитрий медведев в ответ на решение президента Дональда Трампа оставить путину 10-12 дней на примирение с Украиной пригрозил войной с США. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

медведев заявил, что президент США Дональд Трамп играет с россией в игру ультиматумов. Он отметил, что лидер США должен помнить, что "россия - это не Израиль и даже не Иран". 

Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо

- написал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил об установлении нового дедлайна для россии по соглашению о прекращении огня в войне против Украины, который составит 10-12 дней. Это решение принято из-за отсутствия прогресса после предыдущего 50-дневного срока.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран
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