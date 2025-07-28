"Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне с США": медведев о заявлении Трампа дать путину 10–12 дней для договоренности с Украиной

Заместитель председателя Совета безопасности рф и бывший президент россии дмитрий медведев в ответ на решение президента Дональда Трампа оставить путину 10-12 дней на примирение с Украиной пригрозил войной с США. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

медведев заявил, что президент США Дональд Трамп играет с россией в игру ультиматумов. Он отметил, что лидер США должен помнить, что "россия - это не Израиль и даже не Иран".

Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо - написал он.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил об установлении нового дедлайна для россии по соглашению о прекращении огня в войне против Украины, который составит 10-12 дней. Это решение принято из-за отсутствия прогресса после предыдущего 50-дневного срока.