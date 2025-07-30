Трамп вводит 25-процентные пошлины на индийские товары из-за закупок энергоносителей из РФ

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, в том числе из-за закупок российских энергоносителей. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Американский президент обвинил власти страны в покупке российского оружия и энергоносителей, что помогает России убивать украинцев.

Хотя Индия наш друг, у нас годами был относительно небольшой бизнес с ними, поскольку их пошлины слишком высоки. Также они всегда закупали большинство военного оборудования в России, а еще они крупнейший закупщик энергоносителей у России вместе с Китаем в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине – все это не хорошо. Теперь Индия будет платить 25% пошлины, плюс дополнительный штраф с 1 августа