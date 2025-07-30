Трамп вводит 25-процентные пошлины на индийские товары из-за закупок энергоносителей из РФ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, обвинив страну в покупке российского оружия и энергоносителей. Это решение, которое вступит в силу с 1 августа, также включает дополнительный штраф.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, в том числе из-за закупок российских энергоносителей. Об этом он написал в соцсети Truth Social, сообщает УНН.
Детали
Американский президент обвинил власти страны в покупке российского оружия и энергоносителей, что помогает России убивать украинцев.
Хотя Индия наш друг, у нас годами был относительно небольшой бизнес с ними, поскольку их пошлины слишком высоки. Также они всегда закупали большинство военного оборудования в России, а еще они крупнейший закупщик энергоносителей у России вместе с Китаем в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине – все это не хорошо. Теперь Индия будет платить 25% пошлины, плюс дополнительный штраф с 1 августа
В то же время, как сообщает CNN, Трамп назвал торговые отношения Америки с Индией "очень сложными". Он критиковал Индию за то, что дефицит торгового баланса США с этой страной резко вырос, удвоившись за последнее десятилетие по мере увеличения объемов торговли между двумя странами.
Также он часто жаловался на высокие пошлины со стороны Индии.
Кроме того, по данным Министерства торговли, в прошлом году США импортировали из Индии товаров на сумму 87 млрд долларов. В то же время Индия импортировала из США товаров на сумму 42 млрд долларов. К самым популярным товарам, которые США получили из Индии в прошлом году, относились фармацевтические препараты, коммуникационное оборудование, такое как смартфоны, и одежда.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что министр финансов США предупредил Китай о 100% пошлинах за покупку российской нефти. В ответ Пекин заявил о защите энергетического суверенитета.
Также УНН со ссылкой на Reuters сообщал, что российский производитель беспилотников IEMZ Kupol получает через подставные фирмы двигатели китайского производства.