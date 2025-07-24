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Китайські двигуни для дронів постачаються до рф під виглядом "охолоджувальних блоків" - Reuters

Київ • УНН

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Китайські двигуни таємно постачаються до російського виробника безпілотників IEMZ Kupol через підставні компанії, що дозволило збільшити виробництво ударних дронів "Гарпія-А1" попри західні санкції. Нова китайська фірма Beijing Xichao International Technology and Trade почала постачати двигуни L550E компанії "Купол" після санкцій проти Xiamen Limbach Aviation Engine Co.

Китайські двигуни для дронів постачаються до рф під виглядом "охолоджувальних блоків" - Reuters

Згідно з повідомленнями трьох європейських фахівців з безпеки, двигуни китайського виробництва таємно постачаються через підставні компанії державному виробнику безпілотників у росії під назвою "промислові холодильні установки", це робиться для того, щоб уникнути виявлення після західних санкцій, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ці поставки, як вказано, дали змогу російському виробнику зброї IEMZ Kupol ("Купол") збільшити виробництво ударного безпілотника "Гарпія-А1", попри санкції США та ЄС, запроваджені в жовтні, спрямовані на порушення його ланцюга поставок, які включали контракти, рахунки-фактури та митні документи.

Внутрішній документ "Купола", як повідомляється, показав, що компанія підписала контракт з міністерством оборони росії на виробництво понад шести тисяч "Гарпій" цього року, порівняно з двома тисячами у 2024 році. У документі зазначалося, що до квітня вже було поставлено понад 1500 безпілотників.

Дальній безпілотник розгортається для атак на цивільні та військові цілі глибоко в межах території України, причому росія використовує близько 500 таких безпілотників щомісяця, ідеться в заяві української військової розвідки для Reuters.

У вересні Reuters повідомило, що "Купол" виробляє "Гарпію", використовуючи китайські технології, зокрема двигуни L550E, виготовлені компанією Xiamen Limbach Aviation Engine Co. Через місяць після повідомлення Reuters Європейський Союз та США запровадили санкції проти кількох компаній, які займаються виробництвом безпілотників, включаючи Xiamen.

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Після санкцій нова китайська фірма під назвою Beijing Xichao International Technology and Trade почала постачати двигуни L550E компанії "Купол", згідно з рахунками-фактурами, внутрішнім листом "Купола" та транспортними документами, з якими ознайомилося Reuters.

Про збільшення виробництва "Гарпії", а також про нових посередників, які постачають деталі для безпілотників, Reuters повідомляє вперше. Інформаційне агентство не змогло визначити, як Xichao отримала двигуни від виробника Xiamen Limbach. Xiamen Limbach не відповіла на запит про коментар, а Reuters не змогла зв'язатися з Xichao.

IEMZ Kupol, міністерство торгівлі та промисловості росії та міністерство оборони також не відповіли на запит про коментар.

У заяві для Reuters міністерство закордонних справ Китаю заявило, що йому невідомо про експорт деталей для "Гарпій", і воно контролювало закордонні продажі товарів подвійного призначення відповідно до власного законодавства та міжнародних зобов'язань Китаю.

"Китай завжди виступав проти односторонніх санкцій, які не мають підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН", - ідеться у заяві.

Як США, так і ЄС неодноразово запроваджували санкції проти компаній у третіх країнах, включаючи Китай, які нібито постачали росії технології подвійного використання. "Купол" перебуває під санкціями ЄС з грудня 2022 року та США з грудня 2023 року за його участь в оборонному секторі росії.

Доповнення

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрілися з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні. Вони закликали Китай використати свій вплив на росію, щоб та припинила агресивну війну проти України, визнавши, що відносини між Пекіном та Брюсселем досягли "переломного моменту".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаНовини Світу
Рада Безпеки ООН
Reuters
Пекін
Європейський Союз
Сі Цзіньпін
Китай
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Tesla
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