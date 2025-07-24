Китайские двигатели для дронов поставляются в РФ под видом "охлаждающих блоков" - Reuters

$41.770.00
48.980.12
ukenru
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
07:16 • 2548 просмотра
ЕС призвал Китай надавить на путина для прекращения войны рф против Украины
23 июля, 20:24 • 23371 просмотра
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно": правительство утвердило мораторий на проверки бизнеса
23 июля, 20:09 • 57637 просмотра
Пентагон и Госдеп США одобрили продажу Украине военной помощи на 322 млн долларов
23 июля, 20:05 • 38512 просмотра
Самому младшему – 27 лет, самому старшему – 66 лет. Часть была в неволе более 3 лет: детали освобождения из плена защитников Украины
23 июля, 19:49 • 37686 просмотра
Более 1,2 тыс. человек примут участие в обмене между Украиной и рф – Умеров
23 июля, 16:26 • 66678 просмотра
Все нормы для независимости антикоррупционных институций будут: Зеленский предложит Раде законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка"
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 112432 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 12:48 • 62143 просмотра
Госслужащий под следствием: почему кейс Зимы — репутационный риск для Нацбанка
Эксклюзив
23 июля, 12:21 • 86654 просмотра
Михаил Пинкевич – капитан 1 ранга в отставке о формировании ВМС ВСУ и первых миссиях НАТО в Украине
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 197962 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.9м/с
43%
748мм
Популярные новости
40 лет тюрьмы и штраф в $2 млн: врач Мэттью Перри признал вину в смерти актера23 июля, 22:27 • 17915 просмотра
В Кабмине произошли кадровые ротации: кто получил высокие должности23 июля, 22:48 • 27895 просмотра
Украина выдвинула три ключевых приоритета на переговорах в Стамбуле - Умеров24 июля, 01:40 • 29337 просмотра
Одесский Привоз охвачен огнем после вражеской атаки02:54 • 25814 просмотра
Вражеская атака разрушила 9-этажку в Одессе, есть угроза обрушения04:30 • 35896 просмотра
публикации
Имитация борьбы за пациентов: как нардеп Кузьминых превратил подкомитет по фармации в инструмент лоббизма олигархов06:41 • 9090 просмотра
Mirage-2000: инцидент без пострадавших и проверка системы на прочность – украинская авиация действует слаженно
Эксклюзив
23 июля, 16:25 • 112438 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
23 июля, 10:37 • 197966 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23 июля, 06:28 • 254251 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 284599 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Си Цзиньпин
Виталий Ким
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Черкассы
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 154039 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 274289 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 360217 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 366086 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 355940 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ИРИС-Т
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

Китайские двигатели для дронов поставляются в РФ под видом "охлаждающих блоков" - Reuters

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Китайские двигатели тайно поставляются российскому производителю беспилотников IEMZ Kupol через подставные компании, что позволило увеличить производство ударных дронов "Гарпия-А1" несмотря на западные санкции. Новая китайская фирма Beijing Xichao International Technology and Trade начала поставлять двигатели L550E компании "Купол" после санкций против Xiamen Limbach Aviation Engine Co.

Китайские двигатели для дронов поставляются в РФ под видом "охлаждающих блоков" - Reuters

Согласно сообщениям трех европейских специалистов по безопасности, двигатели китайского производства тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под названием "промышленные холодильные установки", это делается для того, чтобы избежать обнаружения после западных санкций, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эти поставки, как указано, позволили российскому производителю оружия IEMZ Kupol ("Купол") увеличить производство ударного беспилотника "Гарпия-А1", несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре, направленные на нарушение его цепи поставок, которые включали контракты, счета-фактуры и таможенные документы.

Внутренний документ "Купола", как сообщается, показал, что компания подписала контракт с министерством обороны России на производство более шести тысяч "Гарпий" в этом году, по сравнению с двумя тысячами в 2024 году. В документе отмечалось, что к апрелю уже было поставлено более 1500 беспилотников.

Дальний беспилотник развертывается для атак на гражданские и военные цели глубоко в пределах территории Украины, причем Россия использует около 500 таких беспилотников ежемесячно, говорится в заявлении украинской военной разведки для Reuters.

В сентябре Reuters сообщило, что "Купол" производит "Гарпию", используя китайские технологии, в частности двигатели L550E, изготовленные компанией Xiamen Limbach Aviation Engine Co. Через месяц после сообщения Reuters Европейский Союз и США ввели санкции против нескольких компаний, занимающихся производством беспилотников, включая Xiamen.

Китайские компоненты обнаружены в российском разведывательном БПЛА, похожем на Shahed-136 - ГУР22.07.25, 11:00 • 3978 просмотров

После санкций новая китайская фирма под названием Beijing Xichao International Technology and Trade начала поставлять двигатели L550E компании "Купол", согласно счетам-фактурам, внутреннему письму "Купола" и транспортным документам, с которыми ознакомилось Reuters.

Об увеличении производства "Гарпии", а также о новых посредниках, поставляющих детали для беспилотников, Reuters сообщает впервые. Информационное агентство не смогло определить, как Xichao получила двигатели от производителя Xiamen Limbach. Xiamen Limbach не ответила на запрос о комментарии, а Reuters не смогла связаться с Xichao.

IEMZ Kupol, министерство торговли и промышленности России и министерство обороны также не ответили на запрос о комментарии.

В заявлении для Reuters министерство иностранных дел Китая заявило, что ему неизвестно об экспорте деталей для "Гарпий", и оно контролировало зарубежные продажи товаров двойного назначения в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами Китая.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Как США, так и ЕС неоднократно вводили санкции против компаний в третьих странах, включая Китай, которые якобы поставляли России технологии двойного использования. "Купол" находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года и США с декабря 2023 года за его участие в оборонном секторе России.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта встретились с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Они призвали Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы та прекратила агрессивную войну против Украины, признав, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли "переломного момента".

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаНовости Мира
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Reuters
Пекин
Европейский Союз
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9