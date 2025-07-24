Китайские двигатели для дронов поставляются в РФ под видом "охлаждающих блоков" - Reuters

Согласно сообщениям трех европейских специалистов по безопасности, двигатели китайского производства тайно поставляются через подставные компании государственному производителю беспилотников в России под названием "промышленные холодильные установки", это делается для того, чтобы избежать обнаружения после западных санкций, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Эти поставки, как указано, позволили российскому производителю оружия IEMZ Kupol ("Купол") увеличить производство ударного беспилотника "Гарпия-А1", несмотря на санкции США и ЕС, введенные в октябре, направленные на нарушение его цепи поставок, которые включали контракты, счета-фактуры и таможенные документы.

Внутренний документ "Купола", как сообщается, показал, что компания подписала контракт с министерством обороны России на производство более шести тысяч "Гарпий" в этом году, по сравнению с двумя тысячами в 2024 году. В документе отмечалось, что к апрелю уже было поставлено более 1500 беспилотников.

Дальний беспилотник развертывается для атак на гражданские и военные цели глубоко в пределах территории Украины, причем Россия использует около 500 таких беспилотников ежемесячно, говорится в заявлении украинской военной разведки для Reuters.

В сентябре Reuters сообщило, что "Купол" производит "Гарпию", используя китайские технологии, в частности двигатели L550E, изготовленные компанией Xiamen Limbach Aviation Engine Co. Через месяц после сообщения Reuters Европейский Союз и США ввели санкции против нескольких компаний, занимающихся производством беспилотников, включая Xiamen.

Китайские компоненты обнаружены в российском разведывательном БПЛА, похожем на Shahed-136 - ГУР

После санкций новая китайская фирма под названием Beijing Xichao International Technology and Trade начала поставлять двигатели L550E компании "Купол", согласно счетам-фактурам, внутреннему письму "Купола" и транспортным документам, с которыми ознакомилось Reuters.

Об увеличении производства "Гарпии", а также о новых посредниках, поставляющих детали для беспилотников, Reuters сообщает впервые. Информационное агентство не смогло определить, как Xichao получила двигатели от производителя Xiamen Limbach. Xiamen Limbach не ответила на запрос о комментарии, а Reuters не смогла связаться с Xichao.

IEMZ Kupol, министерство торговли и промышленности России и министерство обороны также не ответили на запрос о комментарии.

В заявлении для Reuters министерство иностранных дел Китая заявило, что ему неизвестно об экспорте деталей для "Гарпий", и оно контролировало зарубежные продажи товаров двойного назначения в соответствии с собственным законодательством и международными обязательствами Китая.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Как США, так и ЕС неоднократно вводили санкции против компаний в третьих странах, включая Китай, которые якобы поставляли России технологии двойного использования. "Купол" находится под санкциями ЕС с декабря 2022 года и США с декабря 2023 года за его участие в оборонном секторе России.

Дополнение

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта встретились с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине. Они призвали Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы та прекратила агрессивную войну против Украины, признав, что отношения между Пекином и Брюсселем достигли "переломного момента".